Un repentino peggioramento delle condizioni meteorologiche ha interessato il Lago di Garda nel primo pomeriggio di lunedì 2 agosto 2026. L'evento, caratterizzato da forte vento e onde impetuose, ha provocato il capovolgimento di numerose imbarcazioni a vela nelle acque antistanti Riva del Garda, mettendo in difficoltà diversi giovani velisti.

Allarme e rapido coordinamento dei soccorsi

L'allarme è stato lanciato dal capo equipaggio di un'unità della Protezione Civile ANMI, in navigazione nell'Alto Garda. Immediatamente, la Sala Operativa della Guardia Costiera di Salò ha assunto il coordinamento delle operazioni di soccorso.

Sul posto sono stati inviati senza indugio il mezzo navale GC B197 di Torbole, il battello "Spiagge Sicure" e la motovedetta della Protezione Civile, attivando un'efficace catena di intervento.

Salvataggio di 22 giovani velisti e assistenza medica

Le tre unità di ricerca e salvataggio (SAR) sono riuscite a mettere in salvo complessivamente ventidue giovani velisti. I ragazzi, di età compresa tra i dieci e i diciassette anni e di varie nazionalità, erano rimasti in difficoltà in acqua a seguito del ribaltamento delle loro imbarcazioni. Trasportati al porto di Torbole, sono stati affidati al personale sanitario del 118 per i controlli e le prime cure necessarie. Il tempestivo e coordinato intervento dei soccorritori ha permesso di evitare conseguenze ben più gravi per i giovani coinvolti.

La sinergia tra Guardia Costiera e Protezione Civile

L'operazione ha evidenziato la fondamentale sinergia e collaborazione tra la Guardia Costiera e la Protezione Civile. Questo intervento congiunto sul Lago di Garda ha sottolineato l'importanza di una risposta coordinata e rapida in situazioni di emergenza, garantendo la sicurezza e la salvaguardia della vita umana.