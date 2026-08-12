Un riconoscimento ufficiale per valorizzare chi, nei momenti più difficili, mette tempo, competenze e disponibilità al servizio della comunità. La Regione Marche istituisce la Benemerenza di Protezione civile, destinata ai volontari che si distinguono per il loro impegno durante emergenze e interventi di particolare rilevanza per il territorio.

Il nuovo riconoscimento

La benemerenza nasce dalla legge regionale 7/2025 sul Sistema Marche di Protezione civile e punta a dare un riconoscimento pubblico a chi ha offerto un contributo importante alla collettività e al sistema regionale di protezione civile.

Il riconoscimento sarà assegnato ai volontari appartenenti alle organizzazioni di protezione civile delle Marche iscritte nell'Elenco territoriale regionale.

Potranno essere premiate, in particolare, le attività svolte durante eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale o regionale. In casi eccezionali, la benemerenza potrà essere conferita anche in assenza di una formale dichiarazione di emergenza, qualora il contributo prestato sia considerato di particolare valore per la collettività.

Il ruolo dei volontari

"I volontari della protezione civile sono una colonna portante del nostro sistema regionale - ha dichiarato l'assessore regionale alla Protezione civile Tiziano Consoli -.

Intervengono nelle emergenze, affiancano le istituzioni nei momenti più delicati e svolgono un ruolo fondamentale nella tutela delle persone e del territorio. Con questa benemerenza vogliamo riconoscere concretamente il valore del loro impegno e ringraziare chi, spesso lontano dai riflettori, opera con professionalità, competenza e spirito di servizio a favore della collettività".

Il provvedimento prevede inoltre l'istituzione del Registro delle Benemerenze di Protezione civile della Regione Marche. Al suo interno saranno riportati i nominativi dei volontari insigniti del riconoscimento e gli estremi dei relativi provvedimenti.