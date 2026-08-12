Il 12 agosto 2026, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha annunciato una nuova operazione interforze nell'area della Stazione Termini a Roma. L'intervento, coordinato dalla Polizia di Stato, ha coinvolto Guardia di Finanza, Sala operativa sociale di Roma Capitale e Ama nelle aree di via Manin, Terme di Diocleziano, Gioberti e Marsala. In via Marsala, un ventenne è stato bloccato dopo aver strappato una collana d'oro, spintonandola e facendola cadere in un tentativo di fuga. L'operazione ha incluso verifiche amministrative, ripristino del decoro urbano e assistenza ai senza fissa dimora.

Controlli Commerciali: Sanzioni, Sequestri

L'operazione, coordinata dalla Questura di Roma, ha impegnato Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, ASL RM1 e Sala operativa sociale. Le ispezioni amministrative commerciali hanno generato sanzioni per oltre 11 mila euro e il sequestro di più di 160 kg di alimenti.

Un ristorante etnico è stato temporaneamente sospeso per gravi carenze igienico-sanitarie, con sequestro di oltre 100 kg di alimenti (83 kg ittici senza tracciabilità); un secondo, già segnalato per intossicazione, ha subito il sequestro di circa 30 kg di pesce e accertate irregolarità lavorative.

Irregolarità: somministrazione di alimenti scaduti, mancata esposizione autorizzazioni, assenza di tracciabilità e inosservanza HACCP.

I 160 kg di alimenti sequestrati (ittici e preconfezionati scaduti) sono stati ritirati e distrutti.

Contrasto Spaccio, Arresti, Supporto Sociale

Per il controllo del territorio, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, con unità cinofile, hanno ispezionato aree a rischio spaccio di stupefacenti. Diversi soggetti segnalati alla Prefettura; uno denunciato per possesso di hashish in dosi. Un giovane con provvedimento restrittivo è stato rintracciato e detenuto.

La Sala operativa sociale di Roma Capitale ha fornito assistenza ai senza fissa dimora. AMA ha ripristinato il decoro urbano, rimuovendo rifiuti nelle aree adiacenti al Museo delle Terme di Diocleziano, Gioberti e Amendola.