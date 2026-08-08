Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Costanzo, figura che ha definito un "grande protagonista della politica sannita". La notizia della dipartita di Costanzo, un nome di spicco nel panorama politico locale, ha scosso la comunità, generando un'ondata di commozione e ricordi.

Mastella ha voluto rimarcare il significativo contributo che Costanzo ha offerto alla vita politica del Sannio, evidenziando il suo costante impegno e la sua dedizione nel corso di numerosi anni. Il primo cittadino ha dichiarato: "Con Costanzo scompare un grande protagonista della politica sannita, una persona che ha sempre avuto a cuore le sorti della nostra comunità".

La notizia della sua dipartita ha suscitato reazioni di dolore e stima in tutto il territorio, dove Costanzo era ampiamente conosciuto per la sua attività pubblica e il ruolo ricoperto nelle istituzioni locali.

L'eredità di Costanzo nella politica sannita

Nel corso della sua lunga carriera, Costanzo ha ricoperto una pluralità di incarichi, affermandosi come un punto di riferimento per l'intera politica sannita. La sua esperienza e il suo prezioso contributo sono stati unanimemente riconosciuti da esponenti di diverse forze politiche, che hanno voluto tributargli omaggio, ricordando il suo impegno a favore della collettività. Mastella, nel suo commosso ricordo, ha sottolineato come Costanzo sia stato "un esempio di dedizione e serietà", evidenziando il profondo vuoto lasciato dalla sua scomparsa nel territorio.

Il cordoglio della comunità di Benevento

La comunità di Benevento si è stretta con affetto e solidarietà attorno alla famiglia di Costanzo, manifestando sincera vicinanza in questo momento di lutto. Numerosi cittadini e rappresentanti delle istituzioni hanno espresso il proprio sentito cordoglio, rievocando le qualità umane e le doti professionali del politico scomparso. Mastella ha concluso il suo intervento con parole che risuonano come una promessa: "Il suo ricordo resterà vivo nella memoria di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di collaborare con lui, un'eredità di valori che continuerà a ispirare".