Un anziano di 82 anni è purtroppo deceduto a Genova a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente stradale. L'uomo era stato investito da un'auto mentre attraversava la strada, un evento tragico che si era verificato circa due settimane prima del suo decesso. Immediatamente dopo l'impatto, l'ottantaduenne era stato soccorso e trasportato d'urgenza, per poi essere ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale San Martino, il principale nosocomio della città. Nonostante le intense cure ricevute e gli sforzi incessanti profusi dal personale medico nel corso delle settimane successive all'incidente, le gravissime conseguenze dell'investimento si sono purtroppo rivelate fatali, portando al decesso dell'uomo dopo un prolungato periodo di degenza ospedaliera.

La dinamica dell'investimento fatale

L'episodio che ha causato la morte dell'anziano si è consumato in via Canevari, una delle principali e più trafficate arterie del capoluogo ligure. Secondo le prime ricostruzioni disponibili, l'uomo stava attraversando la carreggiata quando è stato violentemente colpito da una vettura che stava transitando in quel momento. La violenza dell'impatto ha reso le sue condizioni immediatamente critiche. I soccorsi sono stati allertati senza indugio e sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell'incidente. I sanitari hanno prestato le prime cure all'anziano ferito prima di trasportarlo d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Fin dal momento del ricovero, le condizioni dell'uomo erano apparse estremamente gravi.

Per circa due settimane, i medici hanno lottato per stabilizzare il suo quadro clinico e salvargli la vita, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano, e il decesso è sopraggiunto.

Le indagini in corso della polizia locale

Per fare piena luce sull'accaduto e ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente, la polizia locale di Genova ha immediatamente avviato le procedure di rilievo. Gli agenti hanno raccolto tutti gli elementi utili sul luogo dell'investimento, inclusi testimonianze e tracce, per accertare eventuali responsabilità e comprendere le precise circostanze che hanno portato al tragico impatto. È stato confermato che l'automobilista alla guida del veicolo coinvolto si è prontamente fermato subito dopo l'incidente per prestare i primi soccorsi all'anziano, come previsto dalle normative.

Le indagini sono tuttora in fase di svolgimento e proseguiranno nei prossimi giorni. L'obiettivo è chiarire ogni dettaglio e definire le cause ultime che hanno determinato la morte dell'ottantaduenne, fornendo un quadro completo e definitivo dell'evento.