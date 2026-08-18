La Capitaneria di porto di Termoli e l'Ufficio locale marittimo delle Isole Tremiti hanno potenziato le proprie dotazioni di sicurezza, installando nuovi defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) a bordo dei mezzi navali. Questa iniziativa, avviata ad agosto 2026, mira a incrementare la sicurezza per bagnanti e operatori in mare nelle acque del Molise e dell'arcipelago delle Tremiti. I dispositivi salvavita, integrati stabilmente, consentono un intervento tempestivo ed efficace in caso di emergenze cardiache improvvise durante le operazioni di soccorso.

La loro presenza rappresenta un fondamentale potenziamento per la Guardia Costiera locale, cruciale nella tutela della vita umana in mare.

Sicurezza potenziata tra Molise e Isole Tremiti

L'installazione dei DAE interessa le imbarcazioni della Capitaneria di Termoli e dell'Ufficio marittimo delle Isole Tremiti, che operano lungo la costa molisana e nelle acque dell'arcipelago. Fornendo assistenza e soccorso a residenti, turisti e operatori, l'iniziativa si inserisce nelle attività di prevenzione e gestione delle emergenze in mare, con l'obiettivo di ridurre i tempi di intervento in caso di arresto cardiaco improvviso. La scelta di dotare le unità navali di questi strumenti assicura un pronto intervento salvavita anche in aree difficilmente raggiungibili dai mezzi terrestri, affiancandosi alle altre dotazioni di bordo della Guardia Costiera.

Il ruolo della Guardia Costiera nel soccorso in mare

La Guardia Costiera di Termoli e delle Isole Tremiti è quotidianamente impegnata in attività di vigilanza e soccorso in mare. Un recente episodio ha evidenziato l'importanza di tale operato: il personale ha soccorso un bagnante infortunato sugli scogli, dimostrando l'essenzialità della tempestività e dell'efficacia degli interventi. L'introduzione dei defibrillatori rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento delle misure di sicurezza in mare. Questo equipaggiamento garantirà un supporto medico immediato, salvaguardando la salute e la vita di chi frequenta le coste molisane e le Isole Tremiti. L'investimento in tali tecnologie sottolinea l'impegno costante delle autorità marittime per la tutela della vita umana in mare aperto.