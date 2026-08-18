È stata depositata il 18 agosto 2026 presso la Procura di Lodi un'istanza formale per la riapertura delle indagini sulla morte di Claudio Manara, l'ex sindaco di Corte Palasio, trovato impiccato nel palazzo municipale il 29 maggio 2024. Manara, che all'epoca aveva 67 anni, fu rinvenuto senza vita all'interno della sede comunale del piccolo centro lombardo. La richiesta di nuovi accertamenti è stata avanzata dalla moglie, assistita dall'avvocato Stefano Guarnaschelli di Pavia e dal medico legale Marcello Lorello, dello studio ‘Lorello & Partners’ di Napoli.

L'istanza solleva gravi interrogativi sulle indagini iniziali, evidenziando quelle che l'avvocato Guarnaschelli ha definito «carenze macroscopiche». Tra le criticità segnalate, spiccano il mancato sequestro del computer personale di Manara e un presunto bias cognitivo nelle valutazioni degli inquirenti. Un dettaglio particolarmente inquietante riguarda il ritrovamento del sindaco con due fascette da elettricista autobloccanti strette attorno al collo, posizionate sotto la corda. Una di queste fascette, in particolare, sarebbe stata serrata a tal punto da poter causare una rapida perdita di conoscenza, stimata in circa dieci-quindici secondi. La moglie di Manara ha categoricamente dichiarato di non aver mai visto simili fascette nella loro abitazione.

L'istanza denuncia inoltre l'assenza dei filmati delle telecamere di sorveglianza del municipio, un'omissione che potrebbe aver compromesso la ricostruzione degli eventi. A ciò si aggiunge la totale mancanza di segnali premonitori di suicidio: Manara, infatti, era attivamente impegnato nella preparazione della sua campagna elettorale per la ricandidatura a sindaco, lavorando alla redazione di volantini e manifesti. Questi elementi, considerati cruciali dal punto di vista medico-legale e investigativo, rafforzano la richiesta di ulteriori accertamenti per chiarire le circostanze del decesso.

Il contesto di Corte Palasio

La tragica vicenda si è consumata a Corte Palasio, comune della provincia di Lodi, in Lombardia. Il municipio, principale centro amministrativo del paese, è stato il luogo del ritrovamento del corpo dell'ex sindaco Manara.