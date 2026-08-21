Una donna di 56 anni è stata rinvenuta senza vita nella sua abitazione a Pignola, un comune vicino Potenza. Il tragico ritrovamento è avvenuto il 21 agosto 2026. Secondo le prime informazioni, il corpo della donna presentava un grave trauma al volto. Questo dettaglio ha orientato le indagini verso l'ipotesi di una morte violenta, rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine e del medico legale.

Il ritrovamento e l'avvio delle indagini

La scoperta è avvenuta all'interno della residenza della donna, prontamente isolata per i rilievi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, supportati dal Nucleo Investigativo di Potenza, e il personale sanitario del 118, che ha solo constatato il decesso.

Le autorità hanno avviato un'inchiesta per chiarire le cause della morte e ricostruire la dinamica dei fatti. Al momento, gli inquirenti mantengono uno stretto riserbo, non fornendo ulteriori dettagli sulle circostanze del ritrovamento né sulle ipotesi investigative al vaglio.

Accertamenti in corso e raccolta di testimonianze

All'interno dell'abitazione, i carabinieri stanno eseguendo rilievi scientifici, cercando ogni elemento utile alle indagini. La presenza del grave trauma al volto ha reso indispensabile l'intervento del medico legale, incaricato di accertare le cause precise del decesso con esame autoptico. Parallelamente, gli investigatori stanno ascoltando persone vicine alla donna, tra cui familiari e conoscenti, e raccogliendo testimonianze dai residenti della zona.

L'obiettivo è acquisire un quadro completo e individuare eventuali responsabilità.

La notizia ha suscitato notevole apprensione e attenzione nella comunità locale di Pignola, che attende con interesse ulteriori aggiornamenti dalle autorità competenti, confidando che la verità venga presto stabilita.