Dopo trentacinque anni di attesa e incertezza, è stato finalmente risolto il mistero della scomparsa di Johannes Angerer, l'altoatesino di Malles di cui si erano perse le tracce nell'ottobre del 1991. Il giovane, all'epoca ventiduenne, era uscito per un'escursione con gli sci da alpinismo sulla Nordkette, una catena montuosa situata a nord della città di Innsbruck, in Austria, senza far più ritorno a casa. Le ricerche condotte dai soccorritori nella vasta area non avevano all'epoca prodotto alcun esito, lasciando la famiglia e la comunità in un lungo e doloroso limbo.

La svolta è arrivata lo scorso 21 giugno, quando un escursionista ha rinvenuto alcuni resti umani nella zona della Vorderen Brandjochspitze. Accanto a questi, sono state trovate anche ossa identificate successivamente come appartenenti ad animali. Il ritrovamento ha immediatamente riacceso le speranze di risolvere il caso irrisolto da decenni.

L'identificazione e le conclusioni degli inquirenti

I resti, che includevano undici ossa, sono stati trasportati all'Istituto di medicina legale di Innsbruck per le analisi. Grazie all'esame del DNA, è stata ottenuta la conferma definitiva: appartenevano a Johannes Angerer. Questa identificazione ha permesso di stabilire la data del decesso al 5 ottobre 1991, il giorno in cui il giovane cessò di dare notizie di sé, ponendo così fine a un'attesa durata oltre tre decenni.

Gli inquirenti, dopo aver esaminato attentamente ogni dettaglio, hanno categoricamente escluso il coinvolgimento di terze persone nella morte di Angerer. Tuttavia, nonostante l'identificazione dei resti, non è stato possibile accertare le cause esatte del decesso, lasciando un ultimo velo di incertezza sulle circostanze della sua tragica fine in montagna.

La famiglia di Johannes Angerer, profondamente commossa dalla risoluzione del mistero, ha voluto esprimere la propria gratitudine a tutti coloro che si sono adoperati nel corso degli anni. «Grazie a tutti coloro che tanti anni fa ti hanno cercato e che non hanno mai perso la speranza», ha dichiarato la famiglia, sottolineando il lungo e incessante impegno di quanti non si sono mai arresi.

L'ultimo saluto a Malles

I funerali di Johannes Angerer si svolgeranno lunedì 24 agosto nella chiesa parrocchiale di Malles, in Val Venosta, il suo paese d'origine. Sarà un momento di commiato e ricordo per il giovane, che torna finalmente a casa dopo una lunghissima assenza. La Nordkette, teatro della sua scomparsa e del successivo ritrovamento, è una catena montuosa ben nota nella regione per le sue sfide alpinistiche e i suoi percorsi escursionistici, un luogo che ha segnato profondamente la sua storia.

Il ritrovamento e la successiva identificazione hanno offerto una risposta definitiva alla famiglia e all'intera comunità di Malles, che per decenni aveva atteso notizie sulla sorte del giovane disperso. Questa risoluzione, seppur dolorosa, rappresenta un punto fermo dopo anni di interrogativi, permettendo finalmente un ultimo saluto e un momento di pace.