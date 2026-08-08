Una vasta operazione ad “alto impatto” è stata condotta dalla Polizia di Stato nel quartiere di Poggioreale, a Napoli, con l’impiego di circa cento operatori. L’intervento massiccio, mirato alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità, si è concentrato in particolare nell’area dove insiste una baraccopoli, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto ai fenomeni criminali.

Il dispiegamento delle forze e i primi riscontri

L’operazione ha visto la partecipazione coordinata di diverse unità specializzate della Questura di Napoli.

Sul campo erano presenti agenti della Squadra Mobile, dei Commissariati di Poggioreale, Montecalvario, Nuovo Palazzo di Giustizia e Arenella, affiancati dalle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dalla Polizia Scientifica, dal Reparto Prevenzione Crimine Campania e dal IV Reparto Mobile. Questa sinergia ha permesso di effettuare controlli capillari sul territorio.

Durante le attività, sono state identificate numerose persone e sottoposti a verifica quattordici veicoli. I primi risultati hanno portato al sequestro di molteplici arnesi atti allo scasso, strumenti spesso utilizzati per commettere furti e effrazioni. Di particolare rilievo è stato il ritrovamento e il sequestro di circa otto quintali di cavi e rame, materiale frequentemente oggetto di furti e ricettazione, il cui valore di mercato è stato stimato in circa ottomila euro.

Questi sequestri sottolineano la lotta contro il traffico illecito di materiali e le attività predatorie.

Arresti e denunce: il contrasto all'illegalità diffusa

L’intervento ha portato a importanti provvedimenti giudiziari. Una donna è stata arrestata con accuse gravi e composite: detenzione illegale di arma da fuoco, ricettazione, resistenza a Pubblico Ufficiale e furto aggravato di energia elettrica. Quest’ultimo reato è stato riscontrato anche in altri contesti, con la denuncia di ventitré persone per furto aggravato di energia elettrica, avendo realizzato allacci abusivi alla rete pubblica. Queste azioni sono state possibili grazie al supporto fondamentale del personale tecnico dell’Enel, che ha collaborato attivamente con gli agenti.

In un altro episodio, un soggetto è stato denunciato per detenzione abusiva di armi od oggetti atti ad offendere, in quanto trovato in possesso di una katana. Questo episodio sottolinea l'attenzione delle forze dell'ordine al possesso illegale di oggetti potenzialmente pericolosi.

Monitoraggio e cooperazione interforze

A testimonianza della complessità e della portata dell’operazione, il servizio ha visto la partecipazione attiva anche della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco, garantendo un approccio integrato alle diverse problematiche riscontrate. Le operazioni sono state costantemente monitorate dall’alto, un elemento cruciale per la gestione di interventi su larga scala. Un drone dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e l’elicottero del VI Reparto Volo della Polizia di Stato hanno fornito una vigilanza aerea, permettendo una visione d’insieme e un coordinamento più efficace delle squadre a terra.

L’impiego di queste tecnologie avanzate rientra nelle strategie moderne di controllo del territorio e prevenzione.

Il significato delle operazioni ad alto impatto

Le attività di “alto impatto” rappresentano una strategia chiave della Polizia di Stato, un’istituzione civile a ordinamento speciale con compiti di prevenzione, controllo del territorio e repressione dei reati. Queste operazioni straordinarie prevedono l’impiego coordinato di molteplici reparti e specialità, con l’obiettivo primario di rafforzare la presenza dello Stato in aree considerate sensibili o caratterizzate da fenomeni di illegalità diffusa. La collaborazione con altri enti, come la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e il personale tecnico di aziende di servizi, è fondamentale per affrontare in modo integrato le diverse problematiche, dalla sicurezza pubblica alle infrazioni ambientali o economiche, riscontrate durante tali interventi. L’operazione di Poggioreale si inserisce in questo quadro, dimostrando la determinazione delle autorità nel garantire la legalità e la sicurezza dei cittadini.