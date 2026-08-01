Il porto di Pozzuoli rimane ancora chiuso, nonostante l'annuncio di una possibile riapertura già da domani mattina alle ore 7. L'informazione era stata diffusa nel pomeriggio di oggi dal vicepresidente della Regione Campania e assessore ai Trasporti, Mario Casillo. La chiusura dello scalo marittimo era stata imposta ieri sera a seguito delle lesioni strutturali riscontrate sulle banchine, provocate da una forte scossa di terremoto che ha interessato l'area.

La ripresa delle attività portuali è attualmente bloccata dalla mancanza dell'ordinanza necessaria.

L'autorità marittima competente, rappresentata dal comandante del porto di Pozzuoli, non ha ancora apposto la firma sul provvedimento che autorizzerebbe la riapertura. Questa situazione genera incertezza sulla ripresa delle corse marittime dirette verso le isole di Ischia e Procida, il cui stop ha già causato notevoli disagi per pendolari e turisti nel corso della giornata odierna.

Le compagnie marittime che operano i collegamenti e i sindaci dei comuni interessati esprimono il forte auspicio che l'ordinanza venga emessa entro questa sera. Tuttavia, al momento, non sono disponibili indicazioni certe riguardo ai tempi e alle modalità di tale emissione, mantenendo alta la tensione e l'attesa per una risoluzione della problematica che impatta significativamente la mobilità nel Golfo di Napoli.

Il ruolo cruciale dell'Autorità Marittima per la riapertura

La firma dell'ordinanza di riapertura da parte del comandante del porto di Pozzuoli è un passaggio indispensabile per la piena ripresa delle operazioni. Senza questo atto formale, l'annuncio di riapertura, pur provenendo da figure istituzionali di rilievo, non può tradursi in efficacia operativa. Il comandante, in qualità di massima autorità marittima locale, detiene la responsabilità e il potere di garantire la sicurezza della navigazione e delle infrastrutture portuali.

L'Autorità Marittima, attraverso la figura del comandante del porto, esercita un ruolo di controllo e regolamentazione fondamentale sull'operatività portuale. La sua competenza si estende all'emissione di provvedimenti che disciplinano l'ormeggio, la sosta delle imbarcazioni e tutte le attività di varo e alaggio all'interno del porto di Pozzuoli.

Tali disposizioni sono formalizzate tramite un'apposita ordinanza, in conformità con gli articoli 38, 39 e 59 del regolamento del Codice della Navigazione.

Questi articoli definiscono in dettaglio la tipologia, le modalità, i tempi e le condizioni entro cui le attività portuali possono essere svolte in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti. La mancata emissione dell'ordinanza, pertanto, non è solo una questione burocratica, ma riflette la necessità di una valutazione approfondita delle condizioni di sicurezza delle banchine e dell'intera infrastruttura, a tutela di passeggeri e operatori marittimi.