Un’esplosione ha devastato una palazzina nel quartiere Pistunina di Messina, provocando il crollo dell’edificio, che ospitava sia appartamenti che negozi. L’evento ha causato il ferimento di cinque persone, tutte in gravi condizioni. Si teme la presenza di dispersi sotto le macerie.

Le prime indagini suggeriscono che la deflagrazione possa essere stata innescata dallo scoppio di una tubatura del gas. I feriti sono stati immediatamente trasportati al Policlinico di Messina, dove sono stati ricoverati in codice rosso. L’ospedale ha attivato il Peimaf, il Piano di massiccio afflusso di feriti, per gestire l’emergenza.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale del 118, che ha allestito un punto medico avanzato per prestare le prime cure.

Intervento sanitario e soccorso

Il Policlinico di Messina ha richiamato tutto il personale medico disponibile per far fronte all’eccezionale afflusso di feriti, attivando il Peimaf. Parallelamente, il 118 ha istituito un punto medico avanzato direttamente sul sito dell’esplosione, al fine di coordinare e ottimizzare le operazioni di soccorso e assistenza ai feriti.

Il quartiere Pistunina

Pistunina, una frazione costiera situata nella II Circoscrizione di Messina, si trova a circa sette chilometri a sud del centro cittadino.

Quest’area presenta una destinazione d’uso mista, con una prevalenza di insediamenti residenziali e commerciali, oltre a numerosi servizi. La sua posizione strategica, vicina allo svincolo autostradale di San Filippo dell’autostrada Messina‑Catania, facilita i collegamenti sia con il centro urbano che con i comuni della fascia jonica, rendendo l’area un importante snodo logistico e abitativo.