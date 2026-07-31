Una scossa di terremoto è stata avvertita distintamente a Napoli e in numerosi comuni della provincia, nella giornata del 20 maggio 2024. Le prime rilevazioni hanno indicato una magnitudo compresa tra 3.7 e 4.2, con l’epicentro localizzato nella zona dei Campi Flegrei. La percezione del sisma è stata particolarmente diffusa, soprattutto nei quartieri occidentali della città, spingendo molti cittadini a scendere in strada per precauzione.

A seguito dell’evento sismico, si sono registrati blackout in diverse aree, tra cui il centro cittadino, il quartiere Chiaia e la zona occidentale.

L’Eav, azienda che gestisce le linee ferroviarie flegree, ha disposto la temporanea interruzione della circolazione sulle linee Cumana e Circumflegrea, al fine di effettuare le necessarie verifiche di sicurezza.

Caratteristiche dell’area dei Campi Flegrei

I Campi Flegrei rappresentano un campo vulcanico attivo situato a ovest di Napoli. Quest’area è nota per i fenomeni di bradisismo, ovvero lente deformazioni del suolo, e per la frequente occorrenza di eventi sismici, che vengono solitamente avvertiti dalla popolazione.

Monitoraggio e sicurezza

Le autorità locali e la Protezione Civile mantengono un costante monitoraggio della situazione nell’area dei Campi Flegrei. Vengono forniti aggiornamenti e indicazioni alla popolazione in caso di eventi sismici.

Al momento, non sono stati segnalati danni gravi o crolli significativi. Tuttavia, si è registrato un numero elevato di chiamate ai Vigili del Fuoco, principalmente per segnalazioni di crepe e ascensori bloccati, a testimonianza della diffusa preoccupazione tra i residenti.