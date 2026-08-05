Il 5 agosto 2026, una significativa manifestazione si è tenuta a Potenza, davanti alla Prefettura, per richiedere verità e giustizia in merito alla tragica scomparsa di Oussama Ben Rebha. Il giovane tunisino era deceduto nel 2024 all'interno del Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Palazzo San Gervasio, situato in provincia di Potenza. L'iniziativa, promossa da diverse associazioni e organizzazioni, ha espresso solidarietà alla famiglia di Oussama.

Durante il presidio, i partecipanti hanno esposto cartelli e striscioni per mantenere vivo il ricordo di Oussama e sollecitare le istituzioni a fare piena chiarezza sulle circostanze della sua morte.

La richiesta principale è stata quella di ottenere "verità e giustizia per Oussama" e di garantire che episodi simili non si ripetano. La manifestazione si è svolta pacificamente, con la partecipazione di cittadini e rappresentanti di associazioni locali, uniti per la trasparenza.

La Tragedia di Oussama Ben Rebha e le Richieste di Chiarimento

La vicenda di Oussama Ben Rebha, giovane tunisino, ha scosso l'opinione pubblica. La sua morte, avvenuta nel 2024 mentre era trattenuto nel Cpr di Palazzo San Gervasio, ha generato ampie reazioni e pressanti richieste di chiarimenti. Sia la società civile che le associazioni per i diritti umani hanno invocato un'indagine approfondita e trasparente. Questa tragica circostanza ha catalizzato l'organizzazione di iniziative pubbliche, come quella del 5 agosto 2026 a Potenza, tutte volte a mantenere alta l'attenzione sulla cruciale esigenza di trasparenza e giustizia.

Il Ruolo e la Funzione del Centro di Permanenza per il Rimpatrio

Il Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Palazzo San Gervasio è una struttura destinata all'identificazione e al trattenimento amministrativo di cittadini stranieri in attesa di rimpatrio. Situato in provincia di Potenza, fa parte della rete nazionale dei Cpr, istituiti sul territorio italiano. Il loro scopo è gestire le procedure di rimpatrio per i cittadini stranieri privi di titolo valido per soggiornare legalmente in Italia.