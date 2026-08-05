Proseguono i controlli della Guardia di Finanza nell'ambito dell'operazione "Vacanze Sicure", il piano predisposto dal Comando Provinciale di Cosenza, in attuazione delle direttive del Comando Regionale Calabria, per rafforzare il presidio di legalità durante la stagione estiva.

Controlli lungo la costa

Le verifiche si sono concentrate soprattutto nelle località turistiche della costa cosentina, con un'intensificazione dei controlli finalizzata a contrastare abusivismo commerciale, contraffazione, lavoro sommerso e altri fenomeni di illegalità economico-finanziaria, a tutela sia degli operatori che rispettano le regole sia dei consumatori.

Nella prima parte di luglio sono state impiegate 64 pattuglie, che hanno identificato oltre 490 persone e sottoposto a controllo 339 veicoli, elevando anche cinque verbali per violazioni al Codice della strada.

Sequestri e lotta alla contraffazione

Sul fronte della contraffazione, i finanzieri hanno denunciato una persona sorpresa a vendere 137 capi di abbigliamento con falsa indicazione del "Made in Italy". La merce è stata sottoposta a sequestro penale.

Nel corso delle attività sono stati inoltre sequestrati circa 570 articoli da spiaggia privi delle informazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo, con la contestazione delle relative sanzioni amministrative.

Lavoro nero e controlli fiscali

L'attività ispettiva ha permesso di individuare 15 lavoratori completamente in nero, facendo emergere anche ipotesi di illecita esternalizzazione della manodopera e di sfruttamento dei lavoratori.

Sul piano fiscale sono stati eseguiti 153 interventi strumentali, dai quali sono scaturiti 73 verbali per la mancata emissione dei documenti commerciali.

I controlli sugli stupefacenti

Nel corso dell'operazione i militari hanno sequestrato circa 35 grammi tra hashish e marijuana. Una persona è stata denunciata all'Autorità giudiziaria, mentre dieci soggetti sono stati segnalati al Prefetto quali assuntori.

La Guardia di Finanza ha reso noto che i controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva con l'obiettivo di garantire la legalità economica, favorire la concorrenza leale tra gli operatori e tutelare i consumatori nelle principali località turistiche della provincia di Cosenza.