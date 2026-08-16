A Pozzuoli, sono stati programmati due sopralluoghi negli edifici pericolanti situati lungo via Roma e via Fasano. Questi stabili sono stati dichiarati a rischio dopo la scossa sismica del 31 luglio. Le verifiche, previste per oggi e domani, mirano ad accelerare i lavori di messa in sicurezza. L’obiettivo è ripristinare il transito dei mezzi pesanti diretti al porto di Pozzuoli, attualmente interdetto. La prefettura di Napoli ha diffuso questa notizia.

La condizione di questi stabili, che si affacciano su due importanti arterie dell’area portuale, ha indotto il sindaco di Pozzuoli a imporre un divieto di transito per i veicoli con portata superiore alle 3,5 tonnellate.

I mezzi pesanti sono ora dirottati verso lo scalo di Napoli Porta di Massa. Questa deviazione ha generato proteste degli autotrasportatori, che hanno proclamato lo stato di agitazione. Essi chiedono la revoca o la rimodulazione dell’ordinanza sindacale e hanno sollecitato l’intervento del prefetto Michele di Bari, oltre a una riunione urgente del tavolo di monitoraggio, già fissata per domani pomeriggio a Napoli.

Impatto dell'interdizione e le proteste dei trasportatori

L’ordinanza che vieta il transito ai mezzi pesanti ha avuto un impatto significativo sulla logistica portuale dei Campi Flegrei. I tir diretti all’imbarco per Ischia e Procida sono stati costretti a utilizzare il porto di Napoli Porta di Massa, causando notevoli disagi agli operatori.

Le proteste degli autotrasportatori si sono concretizzate in uno stato di agitazione, con richieste formali per una revisione delle misure adottate.

Il ruolo del porto di Pozzuoli e le restrizioni in atto

Il porto di Pozzuoli è uno snodo fondamentale per i collegamenti marittimi con le isole di Ischia e Procida. Le attuali restrizioni al transito non riguardano solo i tir, ma negli ultimi mesi hanno interessato anche bus e minivan nell’area portuale, generando reazioni tra commercianti e agenzie locali. Tali limitazioni sono state implementate per motivi di sicurezza, a causa delle condizioni strutturali degli edifici prospicienti le principali vie di accesso al porto.