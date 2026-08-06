Papa Leone XIV è arrivato in Umbria per la sua seconda visita nella regione. Ad accogliere il Pontefice questa mattina, insieme alle altre autorità, c'era anche il presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti.

L'arrivo ad Assisi

Presciutti ha accolto Papa Leone XIV insieme all'arcivescovo Felice Accrocca, al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, alla presidente della Regione Stefania Proietti, al prefetto di Perugia Francesco Zito e al sindaco di Assisi Valter Stoppini.

Il Pontefice, atterrato alle 8:30, ha raggiunto il sagrato della Basilica di Santa Maria degli Angeli, dove è stato accolto dagli oltre duemila giovani partecipanti a Go Youth, il meeting francescano che riunisce ragazzi provenienti da diverse realtà ecclesiali e territoriali.

Il messaggio ai giovani

"Giornata importante quella di oggi - ha commentato Presciutti in una nota della Provincia - che sarà seguita di qui a qualche settimana da un'altra altrettanto importante".

Secondo il presidente della Provincia di Perugia, due sono stati i messaggi lanciati dal Santo Padre. "Il primo è stato la sua sua stessa presenza fisica tra i ragazzi e le ragazze che oggi hanno sfidato il gran caldo per raggiungere Santa Maria degli Angeli".

Presciutti ha aggiunto che Papa Leone ha consegnato ai giovani "un messaggio chiaro: che un mondo migliore si può costruire a partire dalle nuove generazioni".

L'appuntamento futuro

"Grazie a Papa Leone per questa sua visita. Gli diamo appuntamento al mese di ottobre", ha concluso Presciutti.