Un ragazzo di soli tredici anni, residente a Napoli, è stato fermato dai carabinieri a Procida mentre si aggirava per le strade dell'isola. Nello zaino del giovane, i militari hanno rinvenuto 1.550 euro in contanti e diversi gioielli. Interrogato sulla provenienza di denaro e monili, il ragazzo non ha saputo fornire alcuna spiegazione plausibile.

Le indagini successive hanno rapidamente accertato che la refurtiva apparteneva a un'anziana di ottantatré anni, residente sull'isola, vittima di una recente truffa del finto carabiniere. L'intera somma di denaro e i gioielli sono stati prontamente restituiti alla legittima proprietaria.

Il minorenne, originario di Napoli e convivente con la madre, la sorella e la nonna, è stato condotto in caserma e, non essendo imputabile data l'età, è stato riaffidato ai familiari dopo che i carabinieri hanno rintracciato la nonna, che si trovava nel Lazio. La Procura per i minorenni di Napoli è stata informata dei fatti.

La tecnica della truffa del finto carabiniere

L'intervento dei militari si inserisce in un più ampio contesto di controlli intensificati sull'isola, attivati a seguito delle numerose segnalazioni di tentativi di truffa della finta rapina. Questa tecnica prevede telefonate ingannevoli, spesso rivolte a persone anziane, che iniziano con una frase allarmante: “Signora, siamo i carabinieri, hanno appena perpetrato una rapina in banca e dalle telecamere si vede la sua auto, deve dimostrare la sua innocenza.

Mostri al nostro carabiniere i gioielli che ha, dimostri che non sono quelli appena rubati”. Un meccanismo studiato per indurre le vittime a consegnare i propri beni di valore.

Proprio durante una di queste operazioni di controllo sul territorio, i carabinieri hanno notato il giovane aggirarsi con fare sospetto per le vie di Procida. Alla richiesta di chiarimenti, il tredicenne ha affermato di essere in attesa di un taxi. L'ispezione dello zaino, tuttavia, ha svelato l'inaspettata presenza del denaro e dei preziosi, confermando i sospetti dei militari.

Prevenzione e vulnerabilità degli anziani

Le isole del Golfo di Napoli, e in particolare Procida, rappresentano un contesto ideale per i truffatori, specialmente durante i mesi estivi caratterizzati da un'alta affluenza turistica.

Questa situazione crea un ambiente in cui i malintenzionati possono più facilmente mimetizzarsi e colpire i residenti, con una predilezione per le persone anziane. Per contrastare questo fenomeno, il Ministero dell’Interno, in collaborazione con le forze dell'ordine e diverse associazioni di categoria, promuove attivamente campagne di sensibilizzazione, come “Più sicuri insieme”, volte a informare la popolazione sui pericoli di tali raggiri.

Le autorità ribadiscono con forza una regola fondamentale: nessun appartenente alle forze di polizia chiederà mai denaro, né al telefono né a domicilio, per risolvere presunte vicende giudiziarie o familiari. È un principio cardine per riconoscere e sventare questi tentativi di frode.

L'episodio di Procida evidenzia ancora una volta la necessità di un'attenzione costante verso la sicurezza degli anziani, una fascia della popolazione spesso più vulnerabile, sia sul piano economico che su quello della protezione personale, specialmente in contesti ad alta densità di persone come le isole durante la stagione turistica.