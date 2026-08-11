La giunta regionale siciliana ha approvato due delibere, presentate dall’assessore Alessandro Aricò, per i collegamenti marittimi con le isole minori. L'obiettivo è garantire la continuità dei servizi e scongiurare aumenti tariffari. La decisione è stata presa l'11 agosto 2026.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha dichiarato: “Dopo l'intervento tempestivo di ieri, in accordo con le compagnie navali, per fermare gli aumenti immediati sulle corse di competenza ministeriale, oggi diamo concretezza agli impegni presi, mettendo a disposizione le risorse necessarie per garantire l'equilibrio economico dei servizi senza trasferire i maggiori costi sugli utenti.

È una scelta che tutela il diritto alla mobilità delle comunità delle isole minori, ma anche la competitività e l'attrattività turistica della Sicilia.”

Le delibere

La prima delibera stabilisce le compensazioni regionali a Liberty Lines per il trasporto passeggeri con unità veloci, stimando una sotto-compensazione di 8,23 milioni di euro per il triennio 2025-2027. L’assessore Aricò ha commentato: “Agiamo con senso di responsabilità mettendo al primo posto le esigenze delle comunità delle nostre isole, dei pendolari e di tutti coloro che ogni giorno fanno affidamento su questi collegamenti. Stiamo mettendo in campo un'azione a 360 gradi per garantire la continuità e la qualità di un servizio essenziale per i nostri territori.

E lo facciamo direttamente, anche quando il problema si stava verificando a livello nazionale, visto che le tariffe regionali, dal giorno del nostro insediamento a oggi, non hanno mai subito aumenti.”

La seconda delibera autorizza l’assessorato di Aricò a definire una nuova convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Società di Navigazione Siciliana. Dal 10 ottobre 2027, la Regione gestirà anche i servizi marittimi di competenza ministeriale (escluse Ustica e Eolie-Napoli), con un costo aggiuntivo di 2,3 milioni di euro per il 2027.

Criticità e dialogo

Il tema dei collegamenti marittimi e aerei con le isole minori siciliane è stato discusso in incontri istituzionali a Palermo (Palazzo d’Orléans).

I sindaci hanno evidenziato criticità: consolidamento dei collegamenti, ammodernamento della flotta, blocco delle tariffe e agevolazioni per i residenti. Cruciale anche la continuità della catena del freddo per merci deteriorabili e l’aumento delle corse nei periodi di maggiore afflusso.

Durante tali incontri, la Regione ha garantito il mantenimento del blocco degli aumenti tariffari e si è mostrata disponibile al coinvolgimento dei sindaci nei processi decisionali, per tutelare le comunità che vivono quotidianamente le conseguenze dell’insularità.