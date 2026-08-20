Un'importante operazione di polizia condotta a Roma e nella sua provincia ha portato all'arresto di due uomini ricercati a livello internazionale. L'intervento, frutto di una stretta collaborazione investigativa, ha visto all'opera la Squadra Mobile capitolina, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e le autorità di polizia estere. I due arrestati, un cittadino di origine turca e uno romeno, erano entrambi destinatari di distinti provvedimenti restrittivi emessi dalle autorità romene e tedesche, principalmente per reati connessi agli stupefacenti.

Arresti e Identità dei Ricercati

Il cittadino turco, sul quale pendeva un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità tedesca nell'ambito di un'indagine ancora in corso, è stato individuato nella zona di Settebagni, a Roma, al termine di una serie di mirati servizi investigativi. Il cittadino romeno, invece, è stato rintracciato nel comune di Monterotondo. Nei suoi confronti, il procedimento avviato nel Paese d'origine si era già concluso con una condanna definitiva a due anni e otto mesi di reclusione. Una volta accertata la loro identità, entrambi gli uomini sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Regina Coeli. Qui sono stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha convalidato gli arresti e ha dato formalmente avvio alle procedure di estradizione.

Profili Giudiziari e Cooperazione Internazionale

Gli approfondimenti condotti dagli investigatori sul cittadino romeno hanno rivelato un ulteriore profilo giudiziario: l'uomo risultava ricercato anche in Italia. Era infatti coinvolto in una serie di reati predatori commessi tra il 2012 e il 2013 in diverse località delle province di Roma, Frosinone, Viterbo e Terni. Per questi crimini, dovrà scontare in Italia una pena residua di quattro anni e cinque mesi di reclusione. Questa condanna si aggiunge a quella definitiva pronunciata in Romania, portando il totale delle pene detentive a oltre cinque anni. L'intera operazione si inserisce in un più ampio contesto di cooperazione internazionale di polizia, evidenziando l'impegno costante del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia nel coordinamento delle attività di ricerca e arresto di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi emessi da autorità giudiziarie straniere.

Il Ruolo Strategico dello SCIP

Il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP), struttura chiave del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è dedicato alle attività di cooperazione tra le forze di polizia italiane e quelle di altri Paesi. Lo SCIP svolge un ruolo centrale nella localizzazione e nell'arresto di individui ricercati a livello internazionale, facilitando lo scambio di informazioni operative e il coordinamento delle complesse procedure di estradizione. Questa collaborazione transnazionale tra le autorità è considerata essenziale per contrastare efficacemente fenomeni criminali che superano i confini nazionali, quali il traffico di stupefacenti e i reati predatori, garantendo una maggiore sicurezza e giustizia a livello globale.