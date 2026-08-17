Un ultraleggero con a bordo due persone, l'avvocato Carlo Arnulfo di 64 anni, residente a Roma, e la passeggera Angela Buccico di 55 anni, residente a Matera, è scomparso nell'area dell'alto Tirreno Cosentino. Il velivolo era decollato alle 9:30 di ieri mattina dal campo volo di Capo d’Orlando, in provincia di Messina, con destinazione l'aviosuperficie di Sibari, situata nel territorio di Cassano allo Ionio, in Calabria. L'arrivo era atteso tra le 10:30 e le 11:00.

I due occupanti erano giunti all'aviosuperficie Sibari Fly lo scorso giovedì, per poi ripartire poco dopo alla volta della Sicilia.

Il presidente della struttura, Mario Varca, aveva raccolto le parole del pilota, che aveva espresso l'intenzione di trascorrere il Ferragosto in Sicilia. Arnulfo aveva anche aggiunto: “Quando torno, passiamo una giornata qua insieme”. Dopo la successiva ripartenza da Capo d’Orlando, tuttavia, dell'ultraleggero si sono perse le tracce, non raggiungendo la destinazione prevista a Sibari.

Le ricerche nell'alto Tirreno Cosentino

Le autorità hanno prontamente avviato le ricerche nella vasta area dell'alto Tirreno Cosentino, dove si ipotizza che il velivolo possa aver avuto l'ultimo contatto o il suo passaggio. Le operazioni di soccorso coinvolgono attivamente squadre specializzate e numerosi mezzi aerei, tutti impegnati con l'obiettivo primario di localizzare l'ultraleggero e i suoi occupanti.

Al momento, non sono state diffuse informazioni aggiuntive riguardo alle condizioni meteorologiche presenti al momento del volo né su eventuali comunicazioni radio registrate durante la tratta di volo.

L'aviosuperficie Sibari Fly: un punto di riferimento

L'aviosuperficie Sibari Fly, ubicata nel comune di Cassano allo Ionio, rappresenta una struttura fondamentale e ben attrezzata, interamente dedicata all'aviazione leggera e ultraleggera. È dotata di una pista in erba e offre una gamma completa di servizi di supporto essenziali per piloti e velivoli. La struttura è regolarmente utilizzata sia per voli privati che per le attività di scuola di volo e l'organizzazione di manifestazioni aeronautiche, consolidando il suo ruolo come punto di riferimento vitale per la comunità degli appassionati di volo nella regione della Calabria settentrionale.