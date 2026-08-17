Una tragedia in mare ha segnato l'ultima operazione di soccorso della nave Life Support, appartenente all'organizzazione non governativa Emergency. L'intervento è avvenuto nelle acque internazionali della zona SAR libica, dove un'imbarcazione sovraffollata con circa cinquanta migranti a bordo è stata intercettata. Purtroppo, durante la difficile traversata, sette migranti hanno perso la vita, mentre altri due versano in gravi condizioni a causa di soffocamento, evidenziando la drammaticità della situazione.

I naufraghi, partiti all'alba del 16 agosto da Zuwara, in Libia, provenivano principalmente dalla Somalia e dall'Egitto.

L'operazione ha permesso di trarre in salvo un totale di 50 persone: 45 uomini e 5 donne. Tra i soccorsi, un numero significativo di 29 minori stranieri non accompagnati, di cui 26 maschi e 3 femmine, sottolinea la vulnerabilità dei passeggeri. Emergency ha prontamente richiesto l'assegnazione di un porto sicuro, e le autorità hanno indicato Bari come destinazione.

I dettagli dell'intervento di soccorso

L'intera operazione di salvataggio si è conclusa alle ore 8:07 del mattino. Il capo missione della Life Support, Jonathan Nanì La Terra, ha fornito un resoconto dettagliato: intorno alle 6 del mattino, l'equipaggio ha individuato due imbarcazioni, prima tramite radar e poi con l'ausilio di binocoli.

Si trattava di una barca di legno estremamente sovraffollata e di una motovedetta libica. Quest'ultima si è avvicinata e ha monitorato le operazioni solo dopo che Emergency aveva già comunicato l'avvio del soccorso.

Durante le fasi cruciali dell'intervento, il team di Emergency ha fatto una scoperta straziante: nove persone erano state trovate sdraiate sul ponte, recuperate dalla stiva dell'imbarcazione, dove avevano trascorso l'intero viaggio in condizioni disumane. Per sette di questi individui non c'è stato purtroppo nulla da fare, mentre gli altri due sono stati trovati in condizioni critiche a causa del soffocamento. Complessivamente, nove naufraghi hanno richiesto assistenza medica urgente, e per loro è stata immediatamente disposta un'evacuazione medica, già in fase di arrivo a bordo della nave.

La missione della Life Support di Emergency

La Life Support è un'unità navale di soccorso gestita da Emergency, un'organizzazione non governativa di fama internazionale, dedicata all'assistenza umanitaria e medica. La nave opera costantemente nel Mediterraneo centrale, con la missione primaria di prestare soccorso a coloro che si trovano in difficoltà in mare e di fornire un'assistenza sanitaria immediata ai naufraghi recuperati, spesso in condizioni di estrema fragilità.

La zona SAR libica rappresenta un'area critica del Mediterraneo centrale, teatro frequente di operazioni di ricerca e soccorso per imbarcazioni in difficoltà, spesso cariche di migranti che tentano la pericolosa traversata verso l'Europa.

Le condizioni in cui si svolgono queste operazioni sono notoriamente difficili e spesso mettono a rischio la vita delle persone a bordo, come purtroppo confermato dall'ultimo intervento della Life Support. La presenza costante di navi come quella di Emergency è fondamentale per mitigare le conseguenze di queste traversate disperate.