Sei diportisti sono stati soccorsi in mare nella giornata del 9 agosto 2026, in tre distinti e tempestivi interventi condotti dalla Capitaneria di porto di Manfredonia, situata in provincia di Foggia. Gli episodi di salvataggio si sono verificati lungo il litorale nord di Mattinata e nelle acque antistanti la suggestiva spiaggia di Vignanotica, coinvolgendo tra i sei assistiti anche una donna incinta, fortunatamente senza conseguenze per nessuno dei coinvolti.

I dettagli degli interventi di salvataggio

Il primo dei tre soccorsi ha visto l’intervento dell’equipaggio del battello pneumatico Gc 138.

Impegnato nell’ambito dell’operazione estiva “Mare e laghi sicuri 2026”, il personale della Guardia Costiera ha prestato assistenza a una famiglia di tre persone. Questi diportisti erano rimasti incagliati in una caletta isolata a causa della foratura della loro canoa. L’intervento rapido e professionale ha permesso di condurre la famiglia in totale sicurezza al porto di Mattinata, dove è stata accertata l’assenza di qualsiasi problema o conseguenza fisica per i membri della famiglia.

Gli altri due interventi di soccorso hanno riguardato situazioni di difficoltà che hanno coinvolto persone su tavole da SUP (Stand Up Paddle). In particolare, uno di questi episodi ha visto protagonista una coppia di turisti di nazionalità tedesca.

La donna, in stato di gravidanza, e il suo compagno erano rimasti bloccati al largo della spiaggia di Vignanotica. Le cause della loro difficoltà sono state ricondotte a un peggioramento delle condizioni meteo marine e a un sopraggiunto stato di stanchezza. La motovedetta Cp 543 è intervenuta prontamente, recuperando i due turisti e mettendoli in salvo. Anche in questo caso, la professionalità dei soccorritori ha assicurato che nessuno dei due riportasse conseguenze negative, garantendo la loro incolumità e la sicurezza della donna incinta.

Il ruolo cruciale della Capitaneria di porto di Manfredonia

La Capitaneria di porto di Manfredonia rappresenta un’articolazione territoriale fondamentale della Guardia Costiera italiana.

La sua giurisdizione si estende su un vasto e strategico tratto del litorale del Gargano, un’area di grande afflusso turistico e di intensa attività marittima. Tra i suoi compiti istituzionali primari rientrano la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare, l’attenta vigilanza sulle numerose attività diportistiche e la gestione efficace delle emergenze marittime che possono verificarsi lungo la costa.

L’ente è inoltre attivamente coinvolto in importanti campagne stagionali, come la già citata “Mare e laghi sicuri”. Queste operazioni sono specificamente finalizzate a rafforzare le misure di prevenzione e a garantire un pronto intervento durante i periodi di maggiore affluenza turistica, quando le coste e le acque di competenza sono frequentate da un numero elevato di bagnanti e diportisti.

Le attività operative della Capitaneria di porto di Manfredonia sono costantemente coordinate secondo le direttive e gli standard della Guardia Costiera nazionale, con l’obiettivo imprescindibile di assicurare la massima sicurezza per tutti: bagnanti, diportisti e operatori marittimi che frequentano il suggestivo litorale garganico, contribuendo alla tranquillità delle vacanze in questa rinomata area.