Intervento nella notte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio regionale Lazio sui rilievi del Monte Gennaro, nel Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili. I tecnici sono intervenuti per soccorrere un escursionista che aveva perso l'orientamento dopo essersi allontanato dal sentiero.

La separazione e la richiesta di soccorso

Due giovani escursionisti, classe 2006 e classe 2001, provenienti da Roma, erano partiti insieme con destinazione il Pratone di Monte Gennaro. Una volta arrivati nei pressi della chiesetta, si sono separati nel tentativo di trovare copertura telefonica e poter inviare un messaggio ai familiari.

Uno dei due ha proseguito verso Valle Cavalera alla ricerca della linea telefonica, ma si è allontanato dal sentiero perdendo l'orientamento. Non riuscendo più a ricongiungersi con il compagno, ha raggiunto la strada e ha lanciato l'allarme.

Il ritrovamento lungo il sentiero

La Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico Lazio ha immediatamente attivato le squadre di terra, partite dalla vicina stazione di Vicovaro. Una prima squadra di tecnici si è diretta verso il Pratone di Monte Gennaro per verificare la presenza del secondo escursionista.

I tecnici lo hanno intercettato proprio lungo il sentiero, mentre tentava di rientrare autonomamente al buio. Dopo averne accertato le buone condizioni di salute, lo hanno accompagnato fino alla strada, dove è stato affidato ai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.