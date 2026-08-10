La vicesindaca di Milano, Anna Scavuzzo, ha espresso una netta posizione critica in merito alle recenti dichiarazioni di Roberto Vannacci, riguardanti l'utilizzo del termine "rastrellare Rogoredo". L'intervento di Scavuzzo è avvenuto il 10 agosto 2026, a margine delle solenni commemorazioni per l'eccidio nazifascista del 10 agosto 1944 in piazzale Loreto, un luogo e una data di profondo significato storico e civile per il capoluogo lombardo.

Rivolgendosi ai giornalisti, la vicesindaca ha enfaticamente dichiarato: "Le parole hanno un peso enorme.

Non mi è piaciuto sentir parlare di rastrellamenti soprattutto alla vigilia di un momento come questo, in cui ribadiamo a tutti quanto sia importante attualizzare quello che è l’impegno democratico e costituzionale che fa sì che anche le parole siano uno strumento per costruire la democrazia ogni giorno". Scavuzzo ha inoltre ammonito sulla necessità di "stare attenti a non abusare di queste parole". Le affermazioni di Vannacci erano state pronunciate durante la presentazione di Carmelo Burgio, candidato di Futuro Nazionale per Milano.

Il significato delle commemorazioni in piazzale Loreto

Le dichiarazioni di Anna Scavuzzo si inseriscono nel contesto delle commemorazioni annuali per l’eccidio nazifascista del 10 agosto 1944.

Questo tragico evento rappresenta una delle pagine più dolorose della storia milanese e nazionale, un monito costante sull'importanza della memoria storica e dei valori democratici e costituzionali. La scelta della vicesindaca di intervenire pubblicamente sulle parole di Vannacci, proprio in questa circostanza, sottolinea l'attenzione istituzionale al significato profondo delle parole e al loro impatto nel dibattito pubblico, specialmente in relazione a eventi storici così sensibili.

L'impegno della vicesindaca sui temi sociali e urbani

Anna Scavuzzo, oltre al ruolo di vicesindaca di Milano, detiene importanti deleghe all’Istruzione, alla Rigenerazione urbana e all’Agricoltura. In recenti incontri pubblici con i cittadini, come quello tenutosi in piazza Beccaria nel giugno 2026, ha costantemente evidenziato la crescente complessità della città e l'esigenza di adottare risposte mirate per le diverse realtà dei quartieri.

La vicesindaca ha posto l'accento sulla creazione di tavoli territoriali permanenti, strumenti ritenuti essenziali per comprendere e affrontare le peculiarità di ogni zona di Milano, ribadendo l'impegno dell'amministrazione su questioni cruciali quali la sicurezza, la casa, il benessere degli anziani e le trasformazioni urbane.

Nel suo operato, Scavuzzo ha altresì sottolineato la vitale importanza di rafforzare le relazioni sociali e le connessioni intergenerazionali, in particolare per contrastare la crescente solitudine degli anziani, che a Milano rischia di diventare un'emergenza poco visibile. Ha inoltre affrontato con determinazione il tema dell'aumento dei prezzi delle abitazioni, proponendo una visione di una Milano più metropolitana e integrata, capace di guardare oltre i confini amministrativi tradizionali.

Queste posizioni delineano il profilo di una figura istituzionale profondamente attenta sia alla salvaguardia della memoria storica sia alla gestione delle complesse sfide contemporanee che la città si trova ad affrontare, inclusi i grandi progetti come gli scali ferroviari e il futuro dello stadio di San Siro, per il quale ha ribadito la necessità di sostenibilità economica da parte dei club e forti garanzie ambientali.