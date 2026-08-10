La Sardegna registra un aumento significativo dei casi di febbre del Nilo, con un totale di nove contagi umani accertati, tutti concentrati nella provincia di Oristano. L'aggiornamento, fornito dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asl 5 di Oristano, evidenzia un incremento rispetto ai dati precedentemente diffusi, ponendo l'attenzione sulla diffusione del virus nell'area.

Attualmente, due individui ultrasettantenni sono ricoverati presso l'ospedale San Martino di Oristano, dove ricevono le cure necessarie. Un terzo paziente, un uomo ultracinquantenne, è stato invece dimesso e ha potuto fare rientro a casa dopo aver ricevuto le prime cure al Pronto soccorso dello stesso presidio ospedaliero.

Il primo caso di West Nile nell'area oristanese era stato segnalato nel mese di maggio, coinvolgendo un ultrasessantenne. Successivamente, un secondo caso ha purtroppo avuto un esito fatale: una persona ultranovantenne, dopo aver contratto la malattia, è deceduta presso l'ospedale di Oristano. Questi eventi hanno spinto le autorità sanitarie a intensificare le azioni di contrasto.

In risposta all'evoluzione della situazione epidemiologica, il Dipartimento di Prevenzione ha prontamente avviato un'approfondita inchiesta epidemiologica. Contestualmente, sono state implementate specifiche attività di profilassi, tra cui la disinfestazione delle aree di residenza delle persone colpite, con l'obiettivo di ridurre la popolazione di zanzare vettrici.

La direttrice del Dipartimento di Prevenzione, Maria Valentina Marras, ha ribadito l'importanza cruciale delle misure preventive individuali e collettive. Tra le raccomandazioni principali figurano l'eliminazione dei ristagni d'acqua, l'utilizzo di spray repellenti per la pelle, l'adozione di abiti lunghi quando si trascorre tempo all'aperto e l'installazione di zanzariere a protezione delle abitazioni.

Monitoraggio e Interventi di Prevenzione

L'incremento dei casi di febbre del Nilo nell'Oristanese ha indotto le autorità sanitarie locali a rafforzare le strategie di monitoraggio e prevenzione. L'inchiesta epidemiologica in corso, condotta dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asl 5 di Oristano, è volta a delineare con precisione le dinamiche di contagio e a identificare eventuali ulteriori soggetti a rischio nella comunità.

Le operazioni di disinfestazione sono un pilastro fondamentale di questa strategia e vengono eseguite sistematicamente nelle zone dove sono stati confermati i casi. L'obiettivo primario è la drastica riduzione della presenza di zanzare, riconosciute come i principali vettori del virus West Nile, interrompendo così la catena di trasmissione.

Consigli Sanitari e Rischio per la Popolazione

Il virus West Nile si trasmette prevalentemente attraverso la puntura di zanzare infette. Le autorità sanitarie sottolineano con fermezza che la prevenzione rappresenta lo strumento più efficace per contenere la diffusione della malattia e proteggere la salute pubblica.

Le raccomandazioni per la cittadinanza includono l'eliminazione di qualsiasi fonte di acqua stagnante, che costituisce un habitat ideale per la riproduzione delle zanzare.

È inoltre consigliabile l'applicazione di repellenti cutanei, l'indossare indumenti a maniche lunghe e pantaloni lunghi, specialmente durante le ore serali e notturne, e l'installazione di reti antizanzare a porte e finestre delle abitazioni per creare una barriera fisica.

Il tragico decesso della persona ultranovantenne, avvenuto presso l'ospedale di Oristano, evidenzia la potenziale gravità delle complicanze legate alla febbre del Nilo, in particolare per le fasce più vulnerabili della popolazione, come gli anziani. Questo evento rafforza l'urgenza di adottare tutte le precauzioni necessarie.