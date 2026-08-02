Le forze dell'ordine hanno completato le meticolose operazioni di identificazione di circa 120 persone che avevano preso parte al recente presidio No Tav, tenutosi nella località di Venaus. L'intervento si è svolto in maniera ordinata e senza intoppi, immediatamente dopo la conclusione della manifestazione. Venaus, situata nel cuore del Piemonte, è da tempo riconosciuta come uno dei punti nevralgici e più significativi della protesta contro la realizzazione della controversa linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, un progetto che continua a generare ampio dibattito e mobilitazione sul territorio.

Le procedure di identificazione e il presidio a Venaus

Il presidio in questione, svoltosi proprio a Venaus, in provincia di Torino, ha visto la partecipazione di un considerevole numero di attivisti, tutti uniti nella loro opposizione alla costruzione della linea Tav. Al termine pacifico della manifestazione, le forze dell'ordine hanno prontamente proceduto con l'identificazione dei presenti. Il numero complessivo delle persone identificate si è attestato intorno alle 120 unità. È fondamentale sottolineare che l'intera operazione si è svolta in un clima di assoluta tranquillità, senza che venissero segnalati incidenti di alcun tipo o momenti di particolare tensione. Questa attività rappresenta una delle consuete procedure di controllo e monitoraggio che vengono regolarmente attuate a seguito di iniziative di protesta nella zona, con l'obiettivo di mantenere l'ordine pubblico e garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e della comunità locale.

Venaus: un simbolo della mobilitazione No Tav

La località di Venaus si è affermata, nel corso degli anni, come un vero e proprio simbolo e punto di riferimento ineludibile per la mobilitazione No Tav, il movimento che con tenacia e determinazione si oppone fermamente alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Le manifestazioni e i presidi organizzati in questa specifica area sono caratterizzati da una notevole frequenza, attirando costantemente attivisti e sostenitori provenienti da diverse parti del territorio nazionale e talvolta anche oltre. In questo contesto di costante attivismo, le forze dell'ordine svolgono un ruolo di primaria importanza, essendo regolarmente impegnate in complesse attività di sorveglianza e controllo.

Il loro mandato principale è quello di assicurare il mantenimento della sicurezza pubblica e il pieno rispetto della legalità durante lo svolgimento di tali eventi, garantendo che ogni espressione di dissenso si svolga in maniera pacifica, ordinata e nel rispetto delle normative vigenti.