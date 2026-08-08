Una tragica fatalità ha colpito il Pordenonese: un giovane di 24 anni, cittadino statunitense, ha perso la vita nel lago di Barcis dopo essersi tuffato e non essere più riemerso. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì 8 agosto 2026, sulla destra dello specchio d'acqua, in prossimità di un pontile frequentato da villeggianti. È fondamentale sottolineare che nell'area vige un rigoroso divieto di balneazione. Il lago di Barcis, infatti, è un bacino artificiale la cui funzione primaria è legata alla produzione di energia elettrica e all'irrigazione, rendendo ogni attività natatoria estremamente pericolosa e proibita per ragioni di sicurezza.

Intervento dei soccorsi e avvio delle indagini

Non appena è stato lanciato l'allarme, la macchina dei soccorsi si è attivata con prontezza, coordinata dalla Sores del Friuli-Venezia Giulia. Sul luogo dell'incidente sono prontamente giunti l'elisoccorso, un'ambulanza e diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno immediatamente avviato le operazioni di ricerca e recupero del giovane disperso. Parallelamente, i carabinieri della Stazione di Cimolais hanno avviato un'approfondita indagine per fare piena luce sulle cause e ricostruire l'esatta dinamica che hanno portato al tragico annegamento. Dopo intense ricerche, il corpo del 24enne è stato infine recuperato in acqua dalle squadre specializzate dei vigili del fuoco, ponendo fine alle speranze di ritrovarlo in vita.

Il lago di Barcis: un bacino artificiale strategico

Il lago di Barcis, incastonato nella suggestiva Valcellina, in provincia di Pordenone, è un'infrastruttura idraulica di fondamentale importanza. Si tratta di un bacino artificiale creato tramite la costruzione di una diga per scopi elettro-irrigui. La sua capacità d'invaso complessiva si attesta intorno ai 22 milioni di metri cubi d'acqua e alimenta una centrale idroelettrica in servizio dal 1954. Questa centrale sfrutta una galleria di derivazione in pressione lunga circa due chilometri e con un diametro di 3,90 metri, vitale per convogliare l'acqua al sistema di produzione energetica.