È stato fermato dalla Squadra mobile l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata senza vita il 20 luglio scorso nella sua abitazione di via Paisiello, a Torino.

Le accuse

L'uomo, 45 anni, è accusato dalla Procura di femminicidio, oltre che di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il delitto sarebbe avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 luglio nell'appartamento dove la donna si era trasferita insieme al figlio minorenne dopo la conclusione della relazione.

Il fermo

Il quarantacinquenne è stato rintracciato dagli agenti nella sua abitazione. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e tutti gli elementi della vicenda.