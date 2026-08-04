Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 si è verificata martedì 4 agosto 2026 alle 10.15. L’evento sismico ha avuto origine tra le province di Pisa e Lucca, con l’epicentro localizzato a circa sette chilometri dal capoluogo pisano e a una profondità ipocentrale di otto chilometri. La scossa è stata distintamente avvertita anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha confermato i dati relativi all’evento. Al momento, secondo le prime rilevazioni, non si registrano danni a persone o cose, sebbene le verifiche siano ancora in corso per escludere qualsiasi conseguenza.

A seguito del sisma, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile ha prontamente avviato i contatti con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile per coordinare eventuali interventi e monitorare la situazione.

Caratteristiche tecniche del sisma

L’epicentro del terremoto è stato individuato con precisione tra le aree di Pisa e Lucca. La distanza dall’abitato di Pisa è stata stimata in circa sette chilometri, con una profondità focale di otto chilometri. La magnitudo registrata dall’INGV ammonta a 4.3, un valore che indica un evento sismico di moderata intensità.

Il ruolo dell’INGV nel monitoraggio

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia rappresenta l’ente pubblico preposto al monitoraggio della sismicità sul territorio nazionale italiano.

L’INGV opera attraverso un’estesa rete di stazioni sismiche strategicamente distribuite sul territorio, consentendo di fornire dati in tempo reale su eventi sismici come quello occorso il 4 agosto 2026. Questo sistema di monitoraggio è fondamentale per la comprensione e la gestione del rischio sismico.