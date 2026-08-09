Torino si prepara ad accogliere l'Europride 2027, un evento internazionale che riafferma l'impegno cittadino per i diritti, la libertà e l'inclusione. L'assessore ai Diritti, Jacopo Rosatelli, ha partecipato ad Amsterdam il 9 agosto 2026 alla cerimonia di passaggio di testimone, un momento emozionante e significativo. La manifestazione, in programma nel capoluogo piemontese dal 18 al 26 giugno 2027, segna il ritorno dell'Europride in Italia sedici anni dopo l'edizione di Roma del 2011. Rosatelli ha dichiarato che ricevere il testimone da Amsterdam implica una responsabilità importante, confermando la dedizione di Torino verso tutte le persone.

Ha inoltre anticipato che, nei prossimi mesi, il lavoro proseguirà intensamente con il Comitato Europride 2027, le associazioni del coordinamento Torino Pride e le altre istituzioni, per costruire un evento partecipato e capace di coinvolgere l'intera comunità.

L'assegnazione e gli obiettivi dell'Europride 2027

L'assegnazione dell'Europride 2027 a Torino è stata decisa nel novembre 2024 dall'Assemblea generale dell'European Pride Organisers Association (EPOA). La candidatura del capoluogo piemontese, promossa dal Coordinamento Torino Pride e sostenuta dall'amministrazione comunale, è stata riconosciuta per il suo valore e per il costante impegno nella promozione dei diritti civili. Rosatelli ha ribadito che l'Europride è una grande manifestazione per affermare con forza che i diritti fondamentali devono essere garantiti universalmente e a chiunque, contrastando ogni forma di discriminazione e promuovendo l'uguaglianza.

Collaborazione per i diritti e il matrimonio egualitario

Il successo dell'organizzazione dipenderà dal coinvolgimento sinergico delle associazioni del coordinamento Torino Pride e delle istituzioni locali. Rosatelli ha evidenziato come sia emblematico che ad Amsterdam, durante la cerimonia, si celebrassero i venticinque anni del matrimonio egualitario, una conquista che in Italia non è ancora stata raggiunta. In questo contesto, ha riaffermato l'impegno di Torino che, insieme alle altre città della rete Ready e alle amministrazioni attivamente impegnate sui diritti civili, continuerà a lavorare con determinazione per il pieno riconoscimento di questi diritti essenziali.

Il Torino Pride, appuntamento annuale con la partecipazione di numerose associazioni e cittadini, è un evento di grande rilevanza per la città.

Rappresenta un'occasione di visibilità per le tematiche cruciali legate ai diritti civili e all'inclusione. L'assegnazione dell'Europride 2027 a Torino consolida ulteriormente il ruolo della città come punto di riferimento, nazionale e internazionale, nelle politiche volte a promuovere l'uguaglianza e la tutela dei diritti di ogni individuo.