Un ladro in casa, scoperto grazie a un sistema di videosorveglianza collegato da remoto, è stato arrestato dai carabinieri nel Torinese. L'episodio, che ha visto protagonista un uomo di quarantuno anni, si è consumato tra le località di Trofarello e Moncalieri, ai piedi della collina torinese, e si è concluso con la cattura del responsabile dopo un rocambolesco inseguimento.

L'allarme è scattato intorno alle 9.30 di mercoledì 5 agosto 2026. Il proprietario dell'abitazione, assente per un periodo di ferie, ha notato la presenza di uno sconosciuto che si aggirava tra il soggiorno e la camera da letto della sua casa a Trofarello, grazie alle immagini trasmesse in tempo reale dalle telecamere.

Senza esitazione, ha contattato il 112, innescando un intervento rapido delle pattuglie dell'Arma, già presenti nelle vicinanze.

Inseguimento e cattura: la fuga del ladro

Alla vista dei militari, il sospettato ha tentato la fuga in sella a una moto, dando il via a un inseguimento lungo le strade della zona. La corsa è durata circa quattro chilometri, fino a strada Sanda, dove il presunto autore del furto ha perso autonomamente il controllo del mezzo, cadendo sull'asfalto. Nonostante la caduta, l'uomo ha provato un'ultima disperata fuga a piedi attraverso i campi, ma è stato bloccato dai carabinieri dopo poche centinaia di metri.

La ricostruzione effettuata dai carabinieri ha rivelato che il malvivente era riuscito a introdursi nell'abitazione forzando un lucernario.

La refurtiva, consistente in gioielli d'oro e d'argento e denaro contante, è stata recuperata integralmente e sarà presto restituita al legittimo proprietario. L'arrestato, già noto alle forze dell'ordine, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce di Moncalieri per le lesioni subite nella caduta. Ora è indagato per furto aggravato e si trova nel carcere di Torino, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'efficacia della videosorveglianza a distanza

Questo episodio sottolinea l'importanza e l'efficacia dei sistemi di videosorveglianza collegati da remoto nel garantire la sicurezza delle abitazioni e nel favorire un intervento rapido delle forze dell'ordine. Simili situazioni si sono verificate anche in altre regioni: un esempio è il Pordenonese, dove un proprietario in vacanza ha potuto segnalare un furto in corso grazie a un'applicazione collegata all'impianto di videosorveglianza domestica, consentendo ai carabinieri di arrestare il responsabile mentre tentava di scavalcare il muro di cinta del condominio.

L'adozione di queste tecnologie di monitoraggio in tempo reale offre ai proprietari la possibilità di controllare costantemente la propria casa e di allertare le autorità con un allarme tempestivo in caso di intrusioni, rendendo l'intervento immediato delle forze dell'ordine un'evenienza sempre più concreta e risolutiva.