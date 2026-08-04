Un tragico episodio di violenza ha scosso la comunità di Somma Lombardo, in provincia di Varese, dove sabato scorso si è consumato un omicidio. Mirko Bertellini, un uomo di 44 anni, è stato arrestato e si trova ora in carcere, accusato di aver investito mortalmente Federico Venco. La dinamica dei fatti, come ricostruito dalle autorità, rivela un drammatico equivoco: Bertellini avrebbe agito credendo che Venco fosse il nuovo compagno della sua ex. In realtà, la vittima si era solo fermata per prestare soccorso alla donna in strada, trovandosi così coinvolta in una situazione fatale.

Le indagini condotte dai carabinieri hanno rapidamente messo in luce un quadro di preesistente e profonda tensione tra Mirko Bertellini e la sua ex compagna. Già a fine luglio, la donna, una 39enne residente in Piemonte, aveva sporto denuncia nei confronti di Bertellini. La segnalazione era avvenuta in seguito a una lite particolarmente accesa, durante la quale l'uomo le aveva danneggiato il telefono cellulare. Questo episodio aveva innescato l'attivazione del cosiddetto 'codice rosso', una misura legislativa pensata per offrire una tutela immediata e rafforzata alle vittime di violenza domestica o di genere, garantendo un intervento tempestivo delle forze dell'ordine e della magistratura.

Il contesto di una relazione tormentata

Le autorità, che avevano già dovuto intervenire in precedenti occasioni per sedare altri conflitti tra i due, hanno evidenziato come la loro relazione fosse costantemente segnata da forti tensioni, litigi frequenti e problematiche complesse, inclusi aspetti legati all'abuso di sostanze stupefacenti. Questi dettagli cruciali sono stati corroborati sia dalle testimonianze raccolte nel corso dell'inchiesta sia dai verbali dei precedenti interventi delle forze dell'ordine presso l'abitazione della coppia, delineando un contesto di elevata conflittualità.

L'importanza del "Codice Rosso" nella prevenzione della violenza

Il 'codice rosso' rappresenta uno strumento fondamentale introdotto dalla legislazione italiana, specificamente concepito per assicurare una risposta rapida ed efficace alle vittime di violenza domestica o di genere.

Questa procedura prevede che, non appena viene presentata una denuncia per episodi di violenza, minacce o atti persecutori, le forze dell'ordine e la magistratura siano tenute a intervenire con la massima urgenza. L'obiettivo primario è quello di valutare prontamente la gravità della situazione e, se necessario, adottare con immediatezza provvedimenti restrittivi nei confronti dell'autore delle violenze. L'applicazione di tale misura mira a prevenire l'escalation della violenza e, in ultima analisi, a scongiurare il ripetersi di episodi gravi e tragici, come purtroppo si è verificato nel drammatico caso di Somma Lombardo.