Un'escursionista smarrita è stata recuperata con successo nel pomeriggio del 7 agosto 2026, dopo aver affrontato momenti di grande difficoltà sulle montagne di Valdieri, nel cuore della provincia di Cuneo. L'intervento provvidenziale è stato compiuto da un elicottero dei vigili del fuoco, un mezzo aereo che era già operativo nella medesima area, impegnato nelle delicate e incessanti operazioni di contrasto ai gravi incendi boschivi che da circa una settimana stanno imperversando sul monte della Piastra. La donna, ritrovatasi in una situazione critica nella località di Pian della Casa, non distante dai pittoreschi laghi di Fremamorta, è stata individuata, assistita e infine condotta in una zona di piena sicurezza, concludendo positivamente la sua disavventura in quota.

Il difficile salvataggio tra maltempo e altitudini elevate

La disavventura dell'escursionista ha avuto inizio quando è stata colta di sorpresa da un forte e improvviso temporale, che ha rapidamente compromesso la sua capacità di orientamento. La perdita dei riferimenti del sentiero, unita allo stato di profonda agitazione, le ha impedito di ritrovare il percorso corretto per fare rientro a valle, rendendo la sua posizione estremamente precaria e la richiesta di aiuto l'unica via d'uscita. I vigili del fuoco hanno risposto con la massima urgenza all'allarme, dispiegando l'elicottero Drago 171, un velivolo specializzato e parte integrante del nucleo di Malpensa, noto per la sua efficacia in missioni di soccorso complesse.

Durante una delle meticolose ricognizioni aeree, due soccorritori altamente addestrati sono stati calati con precisione in un'area di alpeggio situata a oltre 2.000 metri di altitudine. Qui, con professionalità e rapidità, hanno individuato la signora, le hanno fornito la prima assistenza necessaria per stabilizzarla e l'hanno imbarcata a bordo dell'elicottero. Con un volo rapido e sicuro di pochi minuti, l'escursionista è stata quindi trasportata in una località protetta, lontano da ogni pericolo.

Drago 171: un pilastro nel soccorso e nella lotta agli incendi

L'elicottero Drago 171, fiore all'occhiello del nucleo di Malpensa dei vigili del fuoco, si conferma un assetto di importanza strategica.

La sua versatilità lo rende indispensabile sia nelle complesse operazioni di soccorso a persone in difficoltà, come testimoniato dall'intervento a Valdieri, sia nella cruciale lotta contro gli incendi boschivi, un fenomeno purtroppo ricorrente in molte aree montane. Questo specifico mezzo aereo è stato progettato ed equipaggiato per operare efficacemente in ambienti montani e in zone particolarmente impervie, garantendo la capacità di imbarcare e sbarcare squadre di personale specializzato anche in condizioni ambientali avverse e logisticamente complesse. L'azione di recupero compiuta a Valdieri si inserisce pienamente nel vasto e continuo impegno che i vigili del fuoco dimostrano quotidianamente su tutto il territorio piemontese.

Le loro attività spaziano dal soccorso tecnico urgente di individui in pericolo alla prevenzione e gestione degli incendi, evidenziando la professionalità, la prontezza e l'efficacia delle loro squadre e dei mezzi a loro disposizione, fondamentali per la sicurezza della comunità e la salvaguardia del patrimonio naturale.