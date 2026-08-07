Il 7 agosto 2026, la Casa Circondariale di Ancona – Montacuto ha ricevuto 64 ventilatori, donati dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati (Aiga), sezione di Ancona. L’iniziativa, volta a mitigare gli effetti di una eccezionale ondata di calore che ha colpito la città, mirava a migliorare le condizioni dei detenuti. Autorizzata dal Ministero della Giustizia e supportata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona, l'azione evidenzia un impegno per il benessere delle persone private della libertà.

La donazione è stata resa possibile grazie a una vasta collaborazione.

Hanno contribuito la Direzione della Casa Circondariale, Innoliving spa, il Lions Club “Colle Guasco”, oltre a numerosi avvocati e cittadini. Alla cerimonia di consegna hanno partecipato: Andrea Nocchi, vicepresidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona; Caterina Soricetti, presidente Aiga Ancona; Andrea Casagrande, vicepresidente Aiga Ancona; Roberta Romanelli, consigliere Aiga Ancona; Valentina Prudente, vicecomandante; e Gabriella Semeraro, responsabile Onac sezione Ancona.

Valore etico e rieducativo

L’Aiga ha enfatizzato il significato dell’iniziativa, che trascende la mera donazione di beni materiali. L’associazione ha sottolineato come garantire condizioni di vita dignitose negli istituti penitenziari rappresenti un contributo al rispetto della persona e all’applicazione dei principi costituzionali.

Questi riconoscono alla pena una funzione primariamente rieducativa e non afflittiva. L’Aiga auspica che tale azione mantenga alta l’attenzione sulle condizioni degli istituti penitenziari e sulla necessità di assicurare, specialmente nei periodi di maggiore criticità, ambienti rispettosi della dignità delle persone detenute.

Contesto nazionale: benessere dei detenuti

L’iniziativa di Ancona si inserisce in un quadro di crescente sensibilità verso le condizioni nelle carceri italiane. Simili donazioni e progetti sono stati implementati anche in altre strutture penitenziarie. Un esempio è la Casa di Reclusione di Augusta, dove sono stati donati ventilatori per migliorare la vivibilità degli ambienti detentivi durante i periodi di caldo intenso.

Tali azioni, spesso frutto della collaborazione tra associazioni, enti locali e cittadinanza, evidenziano una diffusa consapevolezza sull’importanza di tutelare il benessere delle persone detenute, soprattutto in contesti climatici avversi.