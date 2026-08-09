Roma Capitale ha stanziato 1,6 milioni di euro, nell’ambito dell’assestamento di bilancio, per un progetto di riqualificazione urbana che prevede l’ampliamento dell’isola pedonale di piazza di Spagna e la pedonalizzazione integrale di piazza Mignanelli. I lavori sono programmati per essere completati entro il primo semestre del 2027.

L’estensione pedonale a piazza di Spagna interesserà l’area tra la Colonna dell’Immacolata Concezione e la facciata berniniana del Palazzo di Propaganda Fide. Una nuova delimitazione, con cordolo in sampietrini e travertino, creerà un’ampia area di rispetto, prevenendo la sosta impropria dei veicoli.

La piazza vedrà anche la manutenzione straordinaria del pavé in sampietrini e l’ampliamento dei marciapiedi con lastre in basalto e granito. Piazza Mignanelli sarà completamente chiusa al traffico veicolare, restituendo lo spazio alla fruibilità pubblica e culturale e valorizzando il complesso monumentale e la sede della Maison Valentino.

Interventi nel Tridente: dettagli e obiettivi

Il progetto include la valorizzazione di via di Propaganda e della facciata borrominiana del Palazzo di Propaganda Fide, con riduzione della sezione stradale a 3,90 metri e notevole ampliamento dei marciapiedi. Il percorso pedonale lungo la facciata sarà protetto da dissuasori storici a stelo, e la carreggiata ripristinata con pavé in sampietrini 12x12 cm.

Prevista anche la chiusura al transito veicolare dell’ultimo tratto di via della Vittoria, garantendo un assetto di circolazione compatibile con la ZTL A1.

Saranno realizzati due attraversamenti pedonali rialzati (uno su via di Propaganda all’angolo con via Frattina e l’altro su via dei Due Macelli), con pavimentazione in basalto e travertino per le strisce, assicurando un percorso accessibile. Saranno mantenuti 12 stalli Taxi e 4 stalli per carico e scarico merci in piazza di Spagna, dotati di tecnologia “Sospas” per il monitoraggio. L’assessore alla Mobilità Sostenibile e Trasporti, Eugenio Patanè, ha evidenziato che l’iniziativa mira a proteggere capolavori del Bernini e del Borromini dal traffico e a migliorare la qualità della vita di residenti e turisti nell’Isola Ambientale del Tridente.

Via dei Condotti: pedonalizzazione e visione d'insieme

Questi interventi si inseriscono in un più ampio programma di riqualificazione del centro storico e del Tridente romano, che include la pedonalizzazione completa di via dei Condotti, anch’essa prevista entro il 2027. Il Campidoglio ha accelerato l’iter per trasformare questa strada, simbolo del lusso internazionale, in un’area prevalentemente pedonale, con l’obiettivo di chiudere il traffico entro i primi mesi del 2027.

L’Assemblea capitolina ha approvato una mozione (firmata da Mariano Angelucci e Valeria Baglio) che rafforza la richiesta di pedonalizzazione di via dei Condotti nella fascia oraria compresa tra le 10 del mattino e la mezzanotte.

Roma Servizi per la Mobilità sta studiando soluzioni per la viabilità, con attenzione alle esigenze dei commercianti per le operazioni di carico e scarico merci. Modifiche alla circolazione sono state ipotizzate per via Mario de’ Fiori, via Bocca di Leone e via Belsiana.

Per la pedonalizzazione di via dei Condotti non sono previsti grandi interventi strutturali iniziali, ma l’installazione di elementi fisici (come fioriere o colonnini), da definire con la Sovrintendenza ai beni culturali. Successivamente, l’amministrazione non esclude interventi più ampi di riqualificazione urbana, come la rimozione o il restringimento dei marciapiedi, data la destinazione prevalentemente pedonale della strada.

Il programma di riqualificazione del Tridente coinvolge anche altre aree storiche e turistiche della città, tra cui via Veneto, Portico d’Ottavia, piazza Fiume, piazza di Porta Pia e piazza Indipendenza. L’obiettivo è ridisegnare la fruizione del centro urbano, migliorando la vivibilità e la qualità dello spazio pubblico per residenti e visitatori. Valeria Baglio ha sottolineato che l’intervento è frutto di un confronto costante con l’associazione Via Condotti, categorie economiche, residenti e realtà associative, mirando a una valorizzazione complessiva che renda il centro una città da vivere ogni giorno per romani e turisti.

Via dei Condotti, nome legato alle condotte dell’Acquedotto Vergine e simbolo internazionale dello shopping di lusso dal 1884 (Bulgari), vede nella futura pedonalizzazione non solo un intervento di mobilità urbana, ma una scelta simbolica che ridefinisce uno degli assi più iconici del centro storico di Roma.