Un yacht di lusso da 30 metri, l'Angiola II, valore stimato oltre otto milioni di euro, è affondato lo scorso mercoledì 12 agosto 2026 nelle acque della Costa Smeralda, tra l’isola dei Cappuccini e Capo Ferro. L'incidente, causato da un'avaria ai motori che avrebbe provocato un principio d'incendio, non ha registrato feriti tra le 14 persone a bordo, incluso il proprietario, l'imprenditore Antonio Bettanin.

Di proprietà della famiglia Bettanin, l'imbarcazione era stata consegnata all'imprenditore di Noventa Vicentina pochi giorni prima. L'Angiola II aveva recentemente completato un refit in un cantiere toscano.

Inizialmente si era ipotizzato fosse un'imbarcazione appena varata, ma il cantiere Amer Yachts di Sanremo ha precisato che si trattava di un'unità usata di sei anni.

Le 14 persone a bordo, incluso il personale, sono state prontamente messe in salvo. Accolti da altre imbarcazioni nelle vicinanze, con il coordinamento della Capitaneria di Porto di La Maddalena. Il proprietario, Antonio Bettanin, ha commentato l'accaduto affermando: “Eravamo davanti al porto e stiamo tutti bene, questa è l’unica cosa importante, siamo in attesa di capire cosa sia successo.”

Indagini e operazioni di recupero

Attualmente, l'Angiola II giace adagiato su un fianco a circa sette metri di profondità. La Procura di Tempio Pausania ha avviato un'inchiesta per chiarire le cause.

Le autorità hanno confermato che, al momento, non si registrano fuoriuscite di carburante in mare. Lo scafo è sottoposto a costante monitoraggio ambientale in attesa dell'arrivo di un rimorchiatore specializzato, incaricato del recupero e delle perizie tecniche.

Contesto e sicurezza marittima in Costa Smeralda

L'area tra l'isola dei Cappuccini e Capo Ferro, in Costa Smeralda, è molto frequentata dai diportisti in estate. La Capitaneria di Porto di La Maddalena ha coordinato le operazioni di emergenza, garantendo la salvaguardia delle persone e la tutela dell'ambiente marino. Monitoraggio e procedure di sicurezza proseguiranno fino al recupero, per prevenire impatti ecologici.