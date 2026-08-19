Un operaio di 55 anni, Marcello Erbini, è deceduto a Mazara del Vallo a seguito di un grave incidente sul lavoro. L'uomo era caduto da una scaletta di un'autocisterna lo scorso 5 agosto 2026, mentre svolgeva le sue mansioni nella cantina vinicola Vallovin, in via Paolo Borsellino. Dopo i primi soccorsi e il trasferimento dall'ospedale Abele Ajello di Mazara al Trauma Center di Villa Sofia a Palermo, dove rimase ricoverato in gravi condizioni, il decesso è avvenuto il 18 agosto.

La notizia della scomparsa ha generato profondo cordoglio. I segretari generali di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil Trapani (Giovanni Dia, Massimo Santoro e Leonardo Falco) hanno espresso vicinanza alla famiglia, sottolineando l'urgenza di maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro, specie nel settore agroalimentare e vitivinicolo.

«Quella che pochi giorni fa era una speranza di ripresa si è trasformata nell’ennesima pagina di lutto per il nostro territorio. Nessun lavoratore deve uscire di casa al mattino senza la certezza di farvi ritorno la sera. Ci stringiamo con profondo affetto e rispetto al dolore dei suoi cari.» Anche il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, ha manifestato sgomento: «La morte del nostro concittadino Marcello Erbini, avvenuta ieri al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo dove era ricoverato dal 5 agosto dopo un grave incidente sul lavoro, lascia sgomenta la nostra comunità.»

Dettagli dell'incidente e le indagini

L'incidente si verificò la mattina del 5 agosto, intorno alle 10.

L'operaio si trovava sopra un'autocisterna della cantina e, per cause ancora dachiarire, perse l'equilibrio, precipitando dalla scaletta. Tra le ipotesi vi è un improvviso malore. Sul posto intervennero Carabinieri e operatori dello Spresal dell'Asp di Trapani, che conducono le verifiche per ricostruire la dinamica e accertare il rispetto delle procedure di sicurezza. La Procura della Repubblica di Marsala è stata informata.

Il ruolo dello Spresal e la prevenzione

Lo Spresal, Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Asp di Trapani, è l'ente incaricato dei controlli in materia di sicurezza negli ambienti lavorativi. A seguito dell'incidente, gli operatori hanno avviato accertamenti per stabilire le cause della caduta e verificare l'applicazione delle norme di sicurezza. Il tragico evento di Mazara del Vallo riporta l'attenzione sugli incidenti sul lavoro nel territorio, con richiami da istituzioni e sindacati a rafforzare prevenzione e tutela dei lavoratori.