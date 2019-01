Annuncio

Perfetto da consumare a pranzo, a cena o durante una ricorrenza speciale, il baccalà all'emiliana conquista tutti con il suo sapore genuino e gustoso, tipico di una tradizione gastronomica italiana. La cottura in umido sprigiona i sapori del baccalà, mantenendolo compatto all'interno e tenero, poiché condito da una squisita salsa di pomodoro. Le patate [VIDEO] cotte insieme al pesce si aromatizzano alla perfezione e trasformano questa pietanza in un secondo piatto con contorno, quasi un piatto unico che fa felici grandi e piccini.

Analizziamo la seguente ricetta, gli ingredienti e il procedimento per ottenere uno squisito baccalà all'emiliana per due persone.

Lista degli ingredienti per il baccalà all'emiliana

- 400 grammi di baccalà già bagnato

- 50 grammi di farina di grano tenero 00

- 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva

- 400 grammi di patate

- uno scalogno

- 400 grammi di passata di pomodoro

- 250 millilitri di brodo vegetale

- sale fino

- pepe macinato

- origano

Procedimento per la realizzazione del baccalà all'emiliana

Per prima cosa sciacquare il baccalà sotto l'acqua, eliminando le spine, la pelle e tagliandolo a tocchetti sottili.

In una padella antiaderente riscaldare l'olio e friggere il baccalà precedentemente infarinato. Lasciare friggere prima un lato in modo omogeneo, poi girare delicatamente i tocchetti dall'altro lato, in modo da rosolare completamente il pesce. Sollevare i pezzi di baccalà e disporli in un piatto ricoperto di carta assorbente, eliminando così l'olio in eccesso.

Nel frattempo lavare le patate, eliminare la buccia e tagliarle a bastoncino. Adagiarle in un contenitore colmo di acqua ghiacciata e lasciare riposare per un po'. In un'altra padella far rosolare a fiamma media lo scalogno sminuzzato nel fondo d'olio, quando è dorato integrare un mestolo di brodo vegetale e continuare la cottura per 2-3 minuti. Tamponare le patate con uno strofinaccio pulito, adagiarle in padella e cuocerle per circa 5 minuti, mescolando spesso per far sì che non attecchiscano sul fondo.

Aggiungere la passata di pomodoro, il brodo vegetale, salare, pepare e continuare la cottura per circa 15 minuti. Se il sugo [VIDEO] appare troppo denso, integrare ancora qualche mestolo di brodo. Assaporare le patate, controllando che siano morbide e compatte, quindi unire il baccalà precedentemente fritto. Lasciare cuocere per circa 5 minuti, rigirando il pesce dall'altro lato una sola volta, evitando di romperlo. Condire la pietanza con un filo d'olio a crudo ed ecco pronto il baccalà all'emiliana.