Tutti adorano i Kinder Bueno. Purtroppo, una versione vegana della famosa barretta non è stata portata ancora sul mercato, ma c’è una buona notizia per le brave persone che desiderano sia tutelare le altre forme di vita sia gustare i Kinder Bueno. Infatti, esiste un modo per fare in casa la famosa barretta, seguendo la ricetta della variante priva di prodotti di origine animale e preparata a mano. Dov’è il segreto? Usare un cioccolato che impiega il latte di riso anziché quello di bufala e sostituire alcuni ingredienti che rispettano la natura e gli animali.

I Kinder Bueno nella versione vegana e fatta in casa saranno un ottimo dessert e un sano spuntino per colazioni, merende e feste.

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 5 minuti

Tempo totale: 15 minuti

Resa: 4 barrette

Ingredienti

Per le barrette:

1 tavoletta di cioccolato vegano classico da 80 gr;

1 cucchiaio di burro di cacao crudo (facoltativo - dipende del cioccolato utilizzato);

1 cialda di wafer vegana senza zucchero;

30 gr di cioccolato vegano fondente (85%).

Per il ripieno:

2 cucchiai di crema di cocco;

2 cucchiai di burro di nocciole;

1 cucchiaino di sciroppo d’acero.

Procedimento

Per realizzare questa ricetta occorreranno gli stampi con la sagoma dei Kinder Bueno.

Sciogliere il cioccolato vegano classico e il burro di cacao crudo in due ciotole separate a fuoco medio. Una volta fusi, versare il burro di cacao crudo nel cioccolato vegano classico. Mescolare finché il composto sarà amalgamato.

Mettere 1-2 cucchiai di miscela in ciascuno stampo. Inclinare le sagome cosicché il cioccolato copra tutti gli spazi degli stampi. Eventualmente, colare ulteriori strati di miscela in ciascuna sagoma, altrimenti le pareti delle barrette potrebbero spezzarsi.

Lasciare gli stampi nel congelatore fino a quando il cioccolato non sarà solidificato.

Intanto, mettere la crema di cocco, il burro di nocciole e lo sciroppo d’acero in una terza ciotola piccola. Aggiustare il rapporto crema di cocco/burro di nocciole per regolare la dolcezza. Mescolare finché il composto non sarà amalgamato.

Togliere gli stampi dal congelatore. Misurare le dimensioni di ciascuna sagoma. Tagliare la cialda di wafer vegana senza zucchero su queste proporzioni per ricavare 4 barrette.

Mettere un cucchiaino di ripieno in ciascuno stampo, aggiungere la cialda di wafer vegana senza zucchero nelle sagome e lasciare ciascuno stampo nel congelatore per 1 minuto.

Togliere le sagome dal congelatore. Sigillare ciascuno stampo con la restante miscela. Rimettere le sagome nel congelatore fino a quando il cioccolato non sarà solidificato.

Estrarre lentamente i Kinder Bueno. Sciogliere il cioccolato vegano fondente. Cospargere le barrette con un filo di cioccolato fondente fuso.

Conservare i Kinder Bueno vegani fatti in casa nel frigorifero o nel congelatore.