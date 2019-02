Annuncio

I muffin con gocce di cioccolato sono dei deliziosi dolcetti che conquistano grandi e piccini. A colazione, come resistere alla morbidezza di uno squisito pan di Spagna servito in monoporzione? Un involucro di forma circolare conterrà tutta la bontà di queste tortine, perfette per iniziare al meglio la giornata. Delle delicate gocce di cioccolato arricchiscono ancor più la ricetta, conquistando anche i più golosi. I muffin sono pronti da servire in tavola non solo a colazione, ma anche per completare in bellezza un fine pasto o per decorare un sontuoso buffet, circondando il dessert principale con questi accattivanti dolcetti.

Lista degli ingredienti

- 265 grammi di zucchero

- 110 grammi di uova

- 135 grami di zucchero

- 135 grammi di latte intero

- 265 grammi di farina 00

- 125 grammi di burro ammorbidito

- 1 baccello di vaniglia

- 1 cucchiaino di bicarbonato raso

- 10 grammi di lievito in polvere per dolci

- 100 grammi di gocce di cioccolato fondente

- 1 pizzico di sale fino

Le dosi consigliate sono per 12 muffin.

Procedimento dei muffin al cioccolato

Per prima cosa, lasciare ammorbidire il burro per almeno un'ora, quindi procedere alla preparazione dei muffin con gocce di cioccolato, miscelando in una ciotola zucchero e burro, utilizzando un frullatore elettrico. Integrare bene i due ingredienti, ottenendo così un composto cremoso e omogeneo. A questo punto, incidere la bacca di vaniglia e con un coltellino andare a raschiare l'interno versando i semi nella crema. Introdurre anche le uova, versandole una per volta e continuare a frullare, facendo in modo che gli ingredienti si amalgamino tutti alla perfezione. Setacciare il lievito, la farina e il bicarbonato direttamente al di sopra del composto, versandoli a pioggia. Miscelare ancora, aggiungere il pizzico di sale, stemperare quindi con il latte, ottenendo un composto più soffice.

Unire 80 grammi di gocce di cioccolato, rigirandole nell'impasto con una spatola e praticando dei movimenti leggeri, evitando così di smontare il composto. Munirsi di una sàc a poche usa e getta e riempirla di impasto per muffin, versandolo con il cucchiaio. In una pirofila da muffin, sistemare i pirottini di carta e versare il composto nel loro interno, riempiendoli però per circa 2/3. Guarnire la superficie con le rimanenti gocce di cioccolato, quindi infornare in forno preriscaldato a 180° C per 20 minuti circa. Sfornare e servire i dessert ben caldi.