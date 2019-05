I biscotti alla banana sono dei semplicissimi cookies realizzati con la polpa della banana schiacciata. Ottimi a colazione, ma anche per una sana merenda, sono deliziosi accompagnati da una tazza di latte o da una buona cioccolata calda. La ricetta per realizzarli in casa è semplice e intuitiva, quindi anche i meno esperti possono divertirsi a mettere le mani in pasta sperimentando questi squisiti biscotti alla banana. Tra l'altro sono un ottimo modo per consumare le banane, soprattutto quando con il caldo maturano troppo velocemente.

Tempo di preparazione: 15 minuti.

Tempo di cottura: 15 minuti.

Difficoltà: facile.

Costo: basso.

Ingredienti per circa 30 biscotti:

2 banane mature

mature 1 uovo intero a temperatura ambiente

150 g di burro di qualità

180 g di zucchero semolato

200 g di farina di tipo 2

100 g di farina di riso

100 g di farina 00

pizzico di sale fino

½ cucchiaino di lievito in polvere per dolci

Metodo di preparazione di questo dolce

Accendete il forno in modalità statico a 180°C e foderate con la carta forno la leccarda. In una ciotola capiente montate con le fruste elettriche lo zucchero semolato con il burro ammorbidito e un pizzico di sale fino.

Una volta ottenuta una consistenza cremosa, aggiungete l’uovo intero e amalgamate per bene.

A questo punto prendete le due banane e riducete la polpa in purea, quindi unitela agli ingredienti nella ciotola. Successivamente aggiungete gradualmente la farina di tipo 2, la farina di riso e la farina 00, setacciate con il lievito in polvere. Se l'impasto dovesse risultare troppo appiccicoso, aggiungete senza problemi un po' di farina. A mano amalgamate tra di loro gli ingredienti, formate una specie di panetto, avvolgetelo con la pellicola trasparente e poi mettetelo in frigo almeno un'ora per farlo rassodare.

Trascorso il tempo di riposo, togliete l'impasto dal frigo, iniziate a formare dei biscotti grandi circa come una noce con le mani leggermente infarinate e adagiateli sulla placca rivestita, tenendoli leggermente distanziati tra di loro (questo perché durante la cottura i biscotti aumenteranno leggermente di volume). Mettete i biscotti alla banana nel forno caldo e lasciateli cuocere per circa 15 minuti. Infine sfornateli e lasciateli intiepidire almeno 30 minuti prima di servirli.

Consigli e varianti per la ricetta dei biscotti alla banana

Per rendere ancora più golosi i biscotti alla banana, aggiungete nell’impasto una manciata di gocce di cioccolato oppure dei pezzetti di nocciole tritate. Potete anche aggiungere una spolverata di zucchero a velo alla fine dopo averli sfornati. Per riuscire a lavorare bene l’impasto, assicuratevi che le due banane siano mature e non acerbe, altrimenti non riuscirete a creare una purea morbida al punto giusto.