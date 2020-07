Chi non conosce il tiramisù? Si tratta di uno dei dolci più famosi e conosciuti al mondo, un dessert al cucchiaio favoloso e facile da preparare. Esso è diffuso ormai in tutta Italia, ma le sue origini non sono ancora chiare: c'è chi dice che sia nato in Veneto e chi in Friuli Venezia Giulia.

Esistono diverse rivisitazioni del tiramisù, di seguito ne proponiamo una piuttosto interessante: la crostata di tiramisù. Si tratta appunto dell'unione di due classici dolci: il tiramisù e la crostata, una combinazione di facile preparazione che prevede una base di pasta frolla aromatizzata al caffè farcita con la crema al mascarpone tipica del tiramisù.

Ingredienti

Per la pasta frolla:

Farina 00 350 gr

Burro 150 gr

Zucchero 90 gr

Un uovo

Sale un pizzico

Caffè q.b.

Per la crema di tiramisù:

Mascarpone 250 gr

Tuorli d'uovo 3

Zucchero 100 gr

Decorazione:

Cacao amaro in polvere

Tempo di preparazione: 20/25 minuti

Tempo di cottura: 25 minuti

Difficoltà: Facile

Procedimento

Preparazione della base di pasta frolla

Per prima cosa in una ciotola occorre montare il burro ammorbidito con lo zucchero. Quando il composto diventa spumoso, unire l'uovo sempre mescolando. Aggiungere dunque la farina, il pizzico di sale e infine il caffè. Per evitare di ottenere un impasto troppo liquido è possibile utilizzare del caffè istantaneo in polvere finemente tritato. Poi si deve amalgamare il tutto.

Quando il composto raggiunge una certa consistenza cominciare a impastare con le mani. Quando l'impasto è omogeneo stenderlo con un mattarello. Meglio stenderlo tra due fogli di carta da forno di modo che non si appiccichi sul piano di lavoro. Dopodiché va riposto in uno stampo per torte modellandolo di modo da ottenere un bordo abbastanza alto per contenere la crema.

Bucherellate poi la base della frolla prima della cottura con una forchetta o con uno stuzzicadenti. Cuocere in forno per circa 20/25 minuti a 180°. Quando la pasta frolla assume un colorito dorato è pronta, dunque togliere lo stampo dal forno e far raffreddare completamente prima di farcire.

La crema di mascarpone per la farcitura

Montare tuorli e zucchero fino a ottenere un composto spumoso.

Unire poi il mascarpone continuando a mescolare delicatamente di modo da ottenere una crema omogenea e senza grumi. Attenzione a non ottenere una crema troppo liquida. In finale farcite la base di pasta frolla con la crema: potete usare una spatola o una sac à poche se volete creare delle decorazioni. Infine spolverare la superficie con il cacao in polvere.

Per garantire che il dolce mantenga una consistenza perfetta è consigliabile conservarlo in frigo.