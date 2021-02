Il risotto zucchine e gamberi è un primo piatto di pesce davvero molto gustoso. Questa ricetta può essere realizzata per un pranzo in famiglia o anche per una cena con amici. Il primo piatto in questione è ideale anche per i più piccoli.

Curiosità

Su questo risotto è presente un abbinamento perfetto e può diventare anche light. In questo caso invece di soffriggere la cipolla e le zucchine, si può farle cuocere con un cucchiaio d'olio messo a crudo e mezzo bicchiere d'acqua. Il risotto è sempre meglio consumarlo subito, se ne avanza può essere conservato in frigo per un giorno. Per un risultato molto più originale si possono aggiungere dei pistilli di zafferano.

Quest'ultimi regaleranno un bel colore e anche molto più sapore al piatto.

Ingredienti

Per quattro persone

Gamberi 500g

Riso 320g

Cipolla 1/2

Zucchine 300g

Grana Padano 60g

Burro 20g

Aglio uno spicchio

Vino bianco 50g

Olio extravergine d'oliva q.b.

Erba cipollina q.b.

Per il fumetto

Carote 100g

Sedano 80g

Cipolle bianche 100g

Acqua un litro

Difficoltà: media

Preparazione risotto zucchine e gamberi

Per il risotto zucchine e gamberi per prima cosa si devono pulire i gamberi, quindi si devono eliminare la testa e la coda. A questo punto si può togliere anche l'intestino e tenere da parte gli scarti e i gamberi interi. Invece per il brodo si devono lavare le verdure e poi tagliarle a pezzi molto grossolani. In una pentola scaldare l'olio, aggiungere le verdure e rosolare per circa cinque minuti.

Aggiungere nella pentola circa 260g di scarti dei gamberi e continuare a rosolare. Coprire il tutto con acqua e cuocere per circa un'ora. Va ricordato di eliminare la schiuma che può depositarsi in superfice con una schiumarola. Terminata la cottura si può filtrare il fumetto e tenere da parte.

Tritare una cipolla, l'erba cipollina e tagliare le zucchine a rondelle o a cubetti.

In una padella scaldare l'olio con uno spicchio d'aglio e unire anche le zucchine. A questo punto cuocere per circa cinque o sei minuti e aggiungere anche un mestolo di brodo. Poi aggiungere anche i gamberi, cuocere il tutto per altri cinque minuti e unire l'erba cipollina. Togliere l'aglio e lasciare da parte. Su un'altra padella scaldare l'olio con la cipolla tritata in precedenza e aggiungere un mestolo di brodo.

Unire il riso e farlo tostare, sfumare con il vino bianco e lasciare evaporare. Aggiungere il fumetto un po' alla volta, per cuocere il riso. Quasi a fine cottura del riso, unire i gamberi e le zucchine. Una volta cotto, mantecare con una noce di burro e formaggio grattugiato. Guarnire con l'erba cipollina e a questo punto il risotto gamberi e zucchine può essere servito. Ogni occasione è perfetta per preparare questo primo piatto di pesce.