A chi non è mai capitato di essere invitato a casa di amici e di non avere troppo tempo per fare un dolce? Le soluzioni per rimediare non mancano. Di seguito approfondiamo la ricetta per preparare dei dolci a base di cocco e succo di limone, freschi e allo stesso tempo gustosi. Essi sono particolarmente indicati per la stagione estiva.

Ingredienti

Per comporre dei dolcetti con il cocco e il succo di limone, c'è bisogno di:

200 grammi di polpa di cocco o in alternativa 100 grammi di farina di cocco

140 grammi di farina di mandorle

125 ml di olio di cocco

90 ml di succo di limone fresco

10 ml di aroma di vaniglia

Qualche cucchiaio di miele (se possibile di acacia, ma vanno bene anche quelli di agrumi)

La scorza di un limone biologico non trattato

Un pizzico di sale fino da cucina

cocco grattugiato o cocco in scaglie per decorare i biscotti, q.b.

Il procedimento

All'interno della ciotola del robot da cucina, inserire la farina di mandorle, la polpa di cocco o la farina di cocco e un pizzico di sale fino da cucina.

Avviare l'elettrodomestico da cucina ed amalgamare tutti gli ingredienti in modo accurato. Proseguire, aggiungendo la scorza del limone grattugiata, il succo dell'agrume, l'aroma di vaniglia, il miele (le dosi di quest'ultimo variano a seconda dei gusti personali) e azionare ancora il robot da cucina. Il risultato che dovrete ottenere, dovrà essere un impasto piuttosto compatto, facilmente malleabile.

Prelevare una parte del composto con le mani e realizzare una piccola sfera, che andrà leggermente schiacciata con il palmo della mano. Rotolare il biscotto in un piatto contenente il cocco in scaglie o grattugiato, fino a ricoprirlo completamente e ripetere i passaggi, fino a terminare tutti i biscotti.

Sistemare i dolci sopra un piatto e farli rassodare in frigorifero per un paio di ore. Al termine del tempo di riposo, è possibile togliere i dolci dal frigorifero, che sono pronti per essere gustati.

Suggerimenti

Esistono diverse varianti di questa ricetta, alcune prevedono l'aggiunta nell'impasto di uova, olio di semi, vanillina in polvere, burro, lievito in polvere per fare i dolci e farina di tipo 00.

La ricetta sopra descritta non richiede la cottura in forno a differenza di molte altre che invece bisogna cuocere i dolci in forno.

Per decorare i vostri biscotti al cocco e succo di limone, potete optare per dello zucchero a velo, che andrà passato attraverso un setaccio per evitare i grumi, che non sono molto belli da vedere.