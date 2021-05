L'estate è alle porte e desiderate creare un dolce fresco da gustare anche nelle giornate più afose? Potete provare a cucinare una buonissima torta lemon square. Gli ingredienti base sono farina, burro e zucchero.

Ingredienti per fare una buonissima torta lemon square

Per cerare l'impasto della torta lemon square, avrete bisogno di:

130 grammi di farina di tipo 00

100 grammi di burro fresco appena tolto dal frigorifero

30 grammi di zucchero a velo

Un pochino di sale fino da cucina

La buccia grattugiata di mezzo limone preferibilmente biologico

Un pochino di aroma di vaniglia (in alternativa potete usare un pezzetto di stecca di vaniglia).

Per il ripieno cremoso della torta, vi serviranno:

200 grammi di zucchero a velo (ve ne servirà un po' di più per decorare il vostro dolce alla fine)

80 grammi di burro

30 grammi di mandorle tagliate a fettine (questo ingrediente è opzionale)

5 uova

Il succo di un limone

La seconda metà della buccia del limone grattugiata.

Come creare la torta lemon square: di seguito tutti i passaggi

Prendere una grossa bacinella ed inserire al suo interno il burro freddo e tutta la farina 00.

Iniziare ad amalgamare i due ingredienti cercando di formare un composto grossolano. Proseguire, aggiungendo lo zucchero a velo, la buccia del mezzo limone, il sale fino da cucina e l'aroma di vaniglia. Il risultato che dovrete ottenere dovrà essere un panetto liscio ed omogeneo.

Se avete del tempo a disposizione, occorre fare riposare per 20 minuti circa il vostro impasto nel frigorifero, in alternativa potete sistemarlo in una teglia e farlo cuocere in forno per 20 minuti ad una temperatura di 180°C. Nel frattempo preparare la crema, inserendo in una seconda ciotola tutte le uova intere. Con una frusta manuale sbattere le uova ed incorporare lo zucchero a velo, il succo di limone e la scorza del limone.

Come ultimo ingrediente aggiungere il burro, precedentemente fatto sciogliere. Trascorso il tempo di cottura della base, cospargere la superficie con le mandorle e stendere sopra di essa la crema in modo uniforme. Proseguire la cottura della vostra torta in forno per ulteriori 15 minuti a 170°C.

Risultato finale e consigli utili

Appena la vostra torta risulterà cotta e ben dorata, toglierla dal forno e lasciarla raffreddare. Servirla in tavola cosparsa con abbondante zucchero a velo. Alcune varianti di questa buonissima torta prevedono di inserire nell'impasto la farina di mandorle e prevedono di lasciare il dolce per almeno una notte nel frigorifero prima di servirlo in tavola ai vostri ospiti.

La ricetta originale prevede di tagliare la torta a quadretti. Sarà perfetta per essere gustata come merenda, ma anche come dolce a fine pasto.