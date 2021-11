Con questo freddo si ha voglia di ricreare dei fantastici pasticcini al burro da servire magari insieme al thè pomeridiano o ad una bella cioccolata calda aromatizzata alla cannella. Bene, se si hi poco tempo a disposizione o non si è molto ferrati in cucina, questa ricetta risulta piuttosto semplice da eseguire. Scopriamola insieme.

Ingredienti:

200 g. di burro di ottima qualità

80 g. di zucchero a velo

240 g. di farina

1 pizzico di sale

45 g. di tuorlo

1 bustina di vanillina (o una grattata di bacca di vaniglia, meglio ancora)

80 g. di fecola di patate

Procedimento:

Tenere il quantitativo di burro necessario a temperatura ambiente

Riporre gli elementi secchi su di un piano da lavoro: la farina, la fecola di patate, la bustina di vanillina (o la grattata di bacca di vaniglia), il pizzico di sale, lo zucchero a velo.

Creare un piccolo vulcano all'interno del quale verrano adagiati il tuorlo e il burro fatto a pezzettini.

Impastare tutto velocemente con le mani: non lavorare troppo il prodotto perchè c'è il rischio che si surriscaldi.

con le mani: non lavorare troppo il prodotto perchè c'è il rischio che si surriscaldi. Fare un panetto dalla forma quadrata e avvolgerlo in una pelliccola. Riporlo in frigo a riposare per una mezzoretta.

Ora riprendere il piano da lavoro e spolverarlo con della farina: adagiare la palletta di impasto e stenderlo con il mattarello non troppo finemente.

Prendere adesso degli stampini da biscotto, della forma e soggetto più gradita, e procedere sulla sfoglia.

Riporre i biscotti nel forno statico a 160 gradi per 20 minuti.

A biscotti ultimati, per chi lo gradisse, aggiungere una spolverata di zucchero a velo e il gioco è fatto!

Una piccola chicca per te: questi dolcetti sono fantastici, davvero friabili in bocca e dal profumo invitante.

Stanno bene da soli o si sposano bene con altre bevande e preparazioni. Il pizzico di sale, inoltre, aggiunge un retrogusto speciale ed invitante tanto che, dato il primo morso, uno tira l'altro e non potrai più farne a meno. Tuttavia, c'è un ulteriore passaggio che ti consiglio di fare se vuoi rendere questi biscotti deliziosi ancora più golosi! Per farlo non ti occorrerà altro che del cioccolato fondente di buona qualità (scegli tu se lo preferisci fondente o al latte: ti sconsiglio solo quello bianco). Ora disponi il cioccolato in un pentolino; a sua volta riponi quest'ultimo in uno più grande e con dell'acqua all'interno. Porta tutto sul fuoco a fiamma dolce e sciogli il cioccolato con la tecnica cosiddetta "a Bagnomaria" e successivamente intingi il biscotto, o una parte di esso, nell'infuso: il risultato sarà sensazionale!