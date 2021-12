I budini di prugne e di brutti di bosco sono dei dolci molto freschi e delicati. Ottimi in estate possono essere preparati anche in inverno, adoperando la frutta congelata. Si tratta di un dessert particolarmente fruttato, che risulta di grande effetto pur essendo facilissimo da preparare. In occasione dell'anno nuovo può essere una parentesi davvero gustosa proporre questi dolci ai commensali soprattutto a fine pasto.

I budini in generale sono delle preparazioni molto facili da eseguire, ma riescono molto graditi anche ai più esigenti gourmet.

Inoltre, la loro versatilità in cucina permette di crearne sempre di nuovi con diversi ingredienti soprattutto freschi. I budini di prugne e di frutti di bosco possono essere abbinati a degli spumanti piuttosto fruttati e dolci. Il sapore della frutta esalterà le bollicine dando al palato un gradevole sentore, che non guasta mai. Queste deliziose leccornie possono essere degustate, ad esempio, con un Pinot di Pinot. Di queste leccornie ne esistono davvero molte varianti. Qui di seguito andiamo a proporre le versione più gradevoli e delicate.

Ingredienti

Quantitativi per sei persone

Tempo di preparazione 30 minuti più il tempo per raffreddare

Tempo di cottura 10 minuti

1 pane bianco a cassetta affettato e privato della crosta

900 gr di frutta fresca oppure congelata ( lamponi, ribes e prugne)

75 gr di zucchero

Per la decorazione

1 tazzina di panna

6 rametti di ribes rosso

foglie di menta a piacere

Preparazione

Per prima cosa foderare con sei tondi di pane e delle strisce, la base e i bordi di ogni coppetta.

Tenere da parte sei fette. Tagliare a metà i frutti e, se necessario, snocciolarli. Cuocerli a fiamma bassa con lo zucchero. Togliere la frutta dal tegame, sgocciolarla, e disporla nelle coppette. Ricavare sei dischi dalle fette di pane rimaste e coprire con questi le coppette. Spruzzare il tutto con metà di succo di frutta e conservare l'altra metà.

Coprire le coppe con carta da forno. Disporle su di un vassoio e, appoggiare su ciascuna una formica in misura, di un certo peso, perché possa schiacciare il composto. Passare in frigorifero per una notte. Trascorso il tempo indicato, capovolgere i budini su dei piattini da dessert e versarvi intorno un po' del succo di frutta messo da parte.

Intorno a ciascun budino fare con la panna due anelli concentrici aperti a festone con uno spiedino. Per eseguire l'operazione, munirsi di semplici spiedini in legno lunghi adatti ad infilzare in genere le carni fresche. Decorare con rametti di ribes rosso. Infine portare a tavola a temperatura ambiente. Il gusto della frutta verrà assaltato poi, automaticamente con due fogli di menta da usare a piacere.