I crostini al Vin Santo sono uno dei piatti tipici più gustosi della Toscana, si tratta di una prelibatezza che viene preparata in occasioni speciali e per le feste comandate, fra cui anche Ferragosto. L'ingrediente caratteristico di questa leccornia è il Vin Santo, un vino passito di colore ambrato dalle caratteristiche particolari. Le uve utilizzate per la sua realizzazione vengono spesso lasciate ad appassire sulla paglia e poi vengono lavorate.

Questi crostini sono ottimi da gustare con un vino Chianti classico rosso e corposo, il quale esalterà il gusto dei fegatini senza appesantire il palato.

e conferendo armonia. Di questa ricetta esistono parecchie varianti, di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire e di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per quattro persone

Tempo di preparazione 15 minuti

Tempo di cottura 15 minuti

un filone di pane toscano raffermo

300 grammi di fegatini di pollo

20 grammi di burro

un cipolla bianca

un cucchiaio di capperi

un bicchiere di Vin Santo

250 grammi di brodo di dado

un limone

salvia

rosmarino

sale

Preparazione

Per prima cosa bisogna affettare la cipolla e farla imbiondire in una casseruola con il burro. Appena sarà ben rosolata la cipolla, occorre aggiungere i fegatini di pollo con un po' di rosmarino e salvia e lasciare rosolare. Cucinare per 10 minuti a fuoco molto lento, poi aggiungere i capperi e un po' di sale.

Appena i fegatini saranno leggermente rosolati è il momento di sfumare con il Vin Santo. Far evaporare il vino e restringere la salsa ottenuta. Spegnere il fuoco e lasciare raffreddare.

Bisogna frullare poi il composto in un frullatore molto finemente, fino a ottenere una crema fluida. A parte, in un altro tegamino, bisogna far riscaldare il brodo fino a farlo quasi bollire. Nel frattempo occorre tagliare un filone di pane sciapo a fette spesse qualche centimetro. Bagnare in pane con un cucchiaio di brodo per ogni fetta di pane e aggiungere il composto di fegatelli.

Servire il piatto ben caldo in porzioni singole di due o tre crostini per piatto. È possibile guarnire con delle fette di limone tagliate a fette e con del pomodoro rosso tagliato a cubetti e condito con olio, sale e pepe.

Per i palati più esigenti è possibile guarnire il piatto con dei ciuffi di prezzemolo fresco e con dell'olio di oliva a filo, i quali serviranno a sgrassare il sapore carico dei fegatini di pollo.