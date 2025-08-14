I crostini al Vin Santo sono uno dei piatti tipici più gustosi della Toscana, si tratta di una prelibatezza che viene preparata in occasioni speciali e per le feste comandate, fra cui anche Ferragosto. L'ingrediente caratteristico di questa leccornia è il Vin Santo, un vino passito di colore ambrato dalle caratteristiche particolari. Le uve utilizzate per la sua realizzazione vengono spesso lasciate ad appassire sulla paglia e poi vengono lavorate.
Questi crostini sono ottimi da gustare con un vino Chianti classico rosso e corposo, il quale esalterà il gusto dei fegatini senza appesantire il palato.
e conferendo armonia. Di questa ricetta esistono parecchie varianti, di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire e di sicuro effetto.
Ingredienti
Quantitativi per quattro persone
Tempo di preparazione 15 minuti
Tempo di cottura 15 minuti
- un filone di pane toscano raffermo
- 300 grammi di fegatini di pollo
- 20 grammi di burro
- un cipolla bianca
- un cucchiaio di capperi
- un bicchiere di Vin Santo
- 250 grammi di brodo di dado
- un limone
- salvia
- rosmarino
- sale
Preparazione
Per prima cosa bisogna affettare la cipolla e farla imbiondire in una casseruola con il burro. Appena sarà ben rosolata la cipolla, occorre aggiungere i fegatini di pollo con un po' di rosmarino e salvia e lasciare rosolare. Cucinare per 10 minuti a fuoco molto lento, poi aggiungere i capperi e un po' di sale.
Appena i fegatini saranno leggermente rosolati è il momento di sfumare con il Vin Santo. Far evaporare il vino e restringere la salsa ottenuta. Spegnere il fuoco e lasciare raffreddare.
Bisogna frullare poi il composto in un frullatore molto finemente, fino a ottenere una crema fluida. A parte, in un altro tegamino, bisogna far riscaldare il brodo fino a farlo quasi bollire. Nel frattempo occorre tagliare un filone di pane sciapo a fette spesse qualche centimetro. Bagnare in pane con un cucchiaio di brodo per ogni fetta di pane e aggiungere il composto di fegatelli.
Servire il piatto ben caldo in porzioni singole di due o tre crostini per piatto. È possibile guarnire con delle fette di limone tagliate a fette e con del pomodoro rosso tagliato a cubetti e condito con olio, sale e pepe.
Per i palati più esigenti è possibile guarnire il piatto con dei ciuffi di prezzemolo fresco e con dell'olio di oliva a filo, i quali serviranno a sgrassare il sapore carico dei fegatini di pollo.