Le ricette vegane dal sapore asiatico proposte permettono di cucinare il riso in modo diverso dal solito utilizzando ingredienti meno conosciuti come la salsa shoyu, i funghi shiitake e l'alga kombu.

Di seguito approfondiamo in particolare tre piatti leggeri e con proprietà disintossicanti, che si rivelano quindi perfetti anche per chi vuole preparare un primo piatto leggero e purificante.

Riso alla cinese con verdure e tofu

Secondo la tradizione la salsa di soia sarebbe nata in Cina e sia stata poi introdotta in Giappone dai monaci buddisti che la usavano come condimento.

In particolare invece per questa ricetta occorre usare la salsa shoyu, che è una salsa fermentata ottenuta da soia, grano, acqua, sale e koji. Serve anche il cavolo verde, ricco di potassio, calcio, ferro, fosforo, vitamina C, inoltre ha proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e depurative.

Ingredienti:

300 g. di riso basmati

50 g. di carote tagliate

50 g. di cavolo verde

30 g. di germogli di soia

1 zucchina

100 g. di tofu

1 cucchiaio di semi di sesamo

4 cucchiai di salsa shoyu

zenzero q.b

olio evo q.b

sale q.b

Preparazione:

Iniziamo facendo bollire il riso e scolandolo quando è al dente, tagliamo lo zenzero a bastoncini, grattugiamo la zucchina con la grattugia dai fori grossi.

Scaldiamo 6 cucchiai di olio in un' ampia padella, uniamo lo zenzero e i semi di sesamo, facciamo dorare e poi aggiungiamo le verdure, ora cuociamo a fiamma alta per qualche minuto; da parte mettiamo sulla fiamma un pentolino con un cucchiaio d'olio, il tofu tagliato a dadini e un po' di salsa shoyu.

Ora possiamo mettere il riso in padella con le verdure, facciamo saltare per qualche secondo, uniamo i germogli di soia, la salsa e serviamo.

Riso arrostito con rape e funghi shiitake

Il fungo shiitake in Oriente è chiamato "re dei funghi" ed è il più conosciuto tra i funghi asiatici: esso è di origine giapponese, ma ormai viene coltivato anche in Italia.

I funghi sono ricchi di proteine, minerali e folati, inoltre contengono vitamina D, vitamina B. Il fungo shiitake in particolare svolge un'azione tonica e riduce le quantità di colesterolo "cattivo", con questo fungo si può preparare anche un brodo particolarmente benefico e depurativo per l'organismo.

Ingredienti:

300 g. di riso integrale

zenzero fresco da 5 cm circa e 5 fettine per il trito

3 rape rosa, gialla e bianca o 3 rape bianche

12 funghi shiitake freschi o secchi rinvenuti in acqua tiepida

1 bicchierino di sherry

salsa shoyu q.b

olio di semi d' arachidi q.b

olio evo q.b

sale q.b

pepe q.b

Preparazione:

Facciamo bollire il riso in acqua salata, scoliamolo e mettiamolo a raffreddare su un piatto, poi, tagliamo lo zenzero alla julienne e facciamolo friggere in abbondante olio di arachidi.

Tagliamo la cipolla a fette, le rape alla julienne e i funghi a fettine, tritiamo le fettine di zenzero e facciamole saltare in padella con 4 cucchiai di olio d'oliva, uniamo la cipolla, aggiungiamo un pizzico di sale, le rape, i funghi e facciamo saltare per 5 minuti.

Ora uniamo il riso e cuociamolo per 5 minuti a fiamma alta mescolando, irroriamo di sherry, condiamo con la salsa shoyu, mettiamo sale e pepe e portiamo il riso in tavola con lo zenzero fritto.

Riso con alga Kombu e piselli

L'alga kombu è un'alga marina bruna giapponese ricca di potassio e fosforo, calcio e vitamine. Essa rafforza il sistema immunitario, migliora la circolazione sanguigna, aiuta a stimolare il metabolismo e a migliorare lo stato di salute dei capelli, inoltre ha proprietà antiossidanti, depurative e disintossicanti.

Ingredienti:

350 g. di riso basmati

400 g. di piselli

2 fogli di alga kombu

2 cucchiai di saké

olio evo q.b

sale q.b

Procedimento:

Tostiamo l'alga kombu in forno a 120° per 10/15 minuti, facciamola raffreddare e sbricioliamola con le dita, facciamo scottare i piselli in acqua bollente salata per un paio di minuti, versiamo il riso in una casseruola con il doppio del suo volume d' acqua, uniamo il sakè e il sale, mettiamo a cuocere.

Dopo la bollitura aggiungiamo il coperchio, abbassiamo la fiamma e continuiamo la cottura per altri 8 minuti, poi spegniamo, aggiungiamo i piselli, copriamo di nuovo e lasciamo che il riso assorba completamente il liquido, dopo una decina di minuti avrà aumentato il suo volume. Mescoliamo con cura, condiamo con due cucchiai di olio, aggiungiamo l'alga kombu sbriciolata e portiamo in tavola.